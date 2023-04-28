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Регион
Опубликовано 28 апреля 2023, 13:20
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Топилин обратился к последователям Блиновской с очень кратким призывом

Депутат Топилин: Цифровизация не оставила шансов избежать ответственности за налоговые преступления

Случай с задержанной "королевой марафонов" Еленой Блиновской может натолкнуть законодателей на поиск каких-то дополнительных решений в области налогового контроля, но на самом деле все необходимые инструменты и у надзорных служб, и у налогоплательщиков есть и сейчас. Таким мнением в беседе с Лайфом поделился председатель Комитета Госдумы по экономической политике Максим Топилин.

"Люди склонны нарушать и действующее законодательство, хотя, казалось бы, всё очень просто, можно платить очень небольшие налоги, если объёмы оборота невысокие", — отметил он.

Председатель Комитета Госдумы по экономической политике Максим Топилин обратился к последователям Блиновской. Видео © LIFE

По словам Топилина, уйти от ответственности за уклонение от налогов сейчас не получится. Благодаря цифровизации у заинтересованных служб есть масса возможностей для отслеживания трансакций и выявления нарушений.

"Сегодня налоговые службы видят гораздо больше инструментов контроля, в том числе за перечислениями и за трансакциями. Поэтому платите налоги!" призвал россиян собеседник Лайфа.

На что тратилась богатейшая блогерша России Блиновская
На что тратилась богатейшая блогерша России Блиновская

Напомним, Елену Блиновскую задержали в Смоленской области при попытке пересечь российско-белорусскую границу на арендованном "майбахе". Блогершу обвиняют в уклонении от уплаты налогов на сумму почти в миллиард рублей. Юристы говорят, что "королеве марафонов" может грозить до семи лет лишения свободы. Сегодня ей изберут меру пресечения.

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Александр Юнашев
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