Топилин обратился к последователям Блиновской с очень кратким призывом
Депутат Топилин: Цифровизация не оставила шансов избежать ответственности за налоговые преступления
Случай с задержанной "королевой марафонов" Еленой Блиновской может натолкнуть законодателей на поиск каких-то дополнительных решений в области налогового контроля, но на самом деле все необходимые инструменты и у надзорных служб, и у налогоплательщиков есть и сейчас. Таким мнением в беседе с Лайфом поделился председатель Комитета Госдумы по экономической политике Максим Топилин.
"Люди склонны нарушать и действующее законодательство, хотя, казалось бы, всё очень просто, можно платить очень небольшие налоги, если объёмы оборота невысокие", — отметил он.
Председатель Комитета Госдумы по экономической политике Максим Топилин обратился к последователям Блиновской. Видео © LIFE
По словам Топилина, уйти от ответственности за уклонение от налогов сейчас не получится. Благодаря цифровизации у заинтересованных служб есть масса возможностей для отслеживания трансакций и выявления нарушений.
"Сегодня налоговые службы видят гораздо больше инструментов контроля, в том числе за перечислениями и за трансакциями. Поэтому платите налоги!" — призвал россиян собеседник Лайфа.
Напомним, Елену Блиновскую задержали в Смоленской области при попытке пересечь российско-белорусскую границу на арендованном "майбахе". Блогершу обвиняют в уклонении от уплаты налогов на сумму почти в миллиард рублей. Юристы говорят, что "королеве марафонов" может грозить до семи лет лишения свободы. Сегодня ей изберут меру пресечения.
LIFE