Топилин обратился к последователям Блиновской с очень кратким призывом

Случай с задержанной "королевой марафонов" Еленой Блиновской может натолкнуть законодателей на поиск каких-то дополнительных решений в области налогового контроля, но на самом деле все необходимые инструменты и у надзорных служб, и у налогоплательщиков есть и сейчас. Таким мнением в беседе с Лайфом поделился председатель Комитета Госдумы по экономической политике Максим Топилин.

"Люди склонны нарушать и действующее законодательство, хотя, казалось бы, всё очень просто, можно платить очень небольшие налоги, если объёмы оборота невысокие", — отметил он.

Председатель Комитета Госдумы по экономической политике Максим Топилин обратился к последователям Блиновской. Видео © LIFE

По словам Топилина, уйти от ответственности за уклонение от налогов сейчас не получится. Благодаря цифровизации у заинтересованных служб есть масса возможностей для отслеживания трансакций и выявления нарушений.