КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

Регион

Уведомления отключены

28 апреля, 16:55

Не натирает и не мокнет: На миллиардершу Блиновскую для слежки наденут модный браслет

На Блиновскую наденут модернизированный браслет с датчиком температуры

На Елену Блиновскую, отправленную сегодня под домашний арест, наденут модернизированный браслет с датчиком температуры и влагозащитой. Как пишет SHOT со ссылкой на источник во ФСИН, с ним "королева марафонов" сможет даже плавать на глубине до пяти метров, но не дольше 15 минут.

Кроме того, вышеназванный датчик сразу покажет, если она снимет эксклюзивный аксессуар. Причём в комплекте с устройством идёт пять эластичных ремней, которые не натирают ногу и оснащены новыми креплениями. Такое чудо техники стоит почти девять тысяч рублей.

В ближайшее время сотрудники ФСИН установят в роскошном загородном доме инфоцыганки специальное оборудование, которое поможет отслеживать соблюдение ею домашнего ареста.

Решение суда заставило миллиардершу Блиновскую высунуть голову из-под красного капюшона

Решение суда заставило миллиардершу Блиновскую высунуть голову из-под красного капюшона

Напомним, Елену Блиновскую задержали утром 27 апреля при попытке покинуть территорию России на арендованном с водителем "майбахе". Её обвиняют в уклонении от уплаты налогов на почти миллиард рублей, в чём она уже созналась. Юристы считают, что дело может закончиться для блогерши семилетним сроком. Сегодня Пресненский районный суд Москвы отправил Блиновскую под домашний арест, здание она покинула под конвоем.

Обложка ©

Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / elena_blinovskaya

Матвей Константинов
  • Новости
  • Елена Блиновская
  • Знаменитости
  • Криминал
  • Поп-культура и Развлечения

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров