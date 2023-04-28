Не натирает и не мокнет: На миллиардершу Блиновскую для слежки наденут модный браслет

На Елену Блиновскую, отправленную сегодня под домашний арест, наденут модернизированный браслет с датчиком температуры и влагозащитой. Как пишет SHOT со ссылкой на источник во ФСИН, с ним "королева марафонов" сможет даже плавать на глубине до пяти метров, но не дольше 15 минут.

Кроме того, вышеназванный датчик сразу покажет, если она снимет эксклюзивный аксессуар. Причём в комплекте с устройством идёт пять эластичных ремней, которые не натирают ногу и оснащены новыми креплениями. Такое чудо техники стоит почти девять тысяч рублей.