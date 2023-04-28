Не натирает и не мокнет: На миллиардершу Блиновскую для слежки наденут модный браслет
На Блиновскую наденут модернизированный браслет с датчиком температуры
На Елену Блиновскую, отправленную сегодня под домашний арест, наденут модернизированный браслет с датчиком температуры и влагозащитой. Как пишет SHOT со ссылкой на источник во ФСИН, с ним "королева марафонов" сможет даже плавать на глубине до пяти метров, но не дольше 15 минут.
Кроме того, вышеназванный датчик сразу покажет, если она снимет эксклюзивный аксессуар. Причём в комплекте с устройством идёт пять эластичных ремней, которые не натирают ногу и оснащены новыми креплениями. Такое чудо техники стоит почти девять тысяч рублей.
В ближайшее время сотрудники ФСИН установят в роскошном загородном доме инфоцыганки специальное оборудование, которое поможет отслеживать соблюдение ею домашнего ареста.
Напомним, Елену Блиновскую задержали утром 27 апреля при попытке покинуть территорию России на арендованном с водителем "майбахе". Её обвиняют в уклонении от уплаты налогов на почти миллиард рублей, в чём она уже созналась. Юристы считают, что дело может закончиться для блогерши семилетним сроком. Сегодня Пресненский районный суд Москвы отправил Блиновскую под домашний арест, здание она покинула под конвоем.
Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / elena_blinovskaya