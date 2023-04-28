Решение суда заставило миллиардершу Блиновскую высунуть голову из-под красного капюшона
Лайф публикует видео реакции Блиновской на решение суда о домашнем аресте
Блогерша Елена Блиновская лишь один раз сняла свой красный капюшон в ходе оглашения решения Пресненского районного суда Москвы. На опубликованных Лайфом кадрах видно, что "королева марафонов" стоит в "аквариуме", не подавая эмоций, после чего выходит в зал и садится за стол для заполнения бумаг.
Реакция Елены Блиновской на решение суда. Видео © LIFE
Напомним, Елену Блиновскую задержали утром 27 апреля при попытке покинуть Россию на арендованном с водителем "майбахе". Её обвиняют в уклонении от уплаты налогов на почти миллиард рублей. Блогерша признала вину на допросе в СК. По словам юристов, инфоцыганке может грозить до семи лет лишения свободы, но пока что суд отправил её под домашний арест. Здание она покинула под конвоем.
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