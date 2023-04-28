Решение суда заставило миллиардершу Блиновскую высунуть голову из-под красного капюшона

Блогерша Елена Блиновская лишь один раз сняла свой красный капюшон в ходе оглашения решения Пресненского районного суда Москвы. На опубликованных Лайфом кадрах видно, что "королева марафонов" стоит в "аквариуме", не подавая эмоций, после чего выходит в зал и садится за стол для заполнения бумаг.