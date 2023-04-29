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29 апреля, 14:04

Россия может арестовать имущество миллиардерши Блиновской в ОАЭ

Россия попросила ОАЭ найти имущество Блиновской для его конфискации

Российские правоохранительные органы направили международное поручение в Объединённые Арабские Эмираты для поиска имущества блогерши Елены Блиновской на территории государства. Как пишет ТАСС, в случае нахождения оно может быть конфисковано в счёт погашения долга.

"Правоохранительные органы направили международное поручение в ОАЭ для подтверждения наличия у них в стране имущества Блиновской, которое может пойти в счёт компенсации причинённого ею ущерба государству", говорится в сообщении.

Решение суда заставило миллиардершу Блиновскую высунуть голову из-под красного капюшона

Решение суда заставило миллиардершу Блиновскую высунуть голову из-под красного капюшона

Напомним, Елену Блиновскую задержали утром 27 апреля при попытке покинуть Россию на арендованном с водителем "майбахе". "Королеву марафонов" обвиняют в уклонении от уплаты налогов на почти миллиард рублей. На допросе в СК блогерша признала свою вину, а суд отправил её под домашний арест. Здание она покинула под конвоем и скоро обзаведётся модернизированным браслетом слежения.

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VK / mydream_on

Матвей Константинов
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