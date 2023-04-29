Россия может арестовать имущество миллиардерши Блиновской в ОАЭ
Россия попросила ОАЭ найти имущество Блиновской для его конфискации
Российские правоохранительные органы направили международное поручение в Объединённые Арабские Эмираты для поиска имущества блогерши Елены Блиновской на территории государства. Как пишет ТАСС, в случае нахождения оно может быть конфисковано в счёт погашения долга.
"Правоохранительные органы направили международное поручение в ОАЭ для подтверждения наличия у них в стране имущества Блиновской, которое может пойти в счёт компенсации причинённого ею ущерба государству", — говорится в сообщении.
Напомним, Елену Блиновскую задержали утром 27 апреля при попытке покинуть Россию на арендованном с водителем "майбахе". "Королеву марафонов" обвиняют в уклонении от уплаты налогов на почти миллиард рублей. На допросе в СК блогерша признала свою вину, а суд отправил её под домашний арест. Здание она покинула под конвоем и скоро обзаведётся модернизированным браслетом слежения.