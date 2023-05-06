На счетах блогера Блиновской и её супруга арестовали сотни миллионов рублей
Правоохранители арестовали счёт у блогера Елены Блиновской и её супруга в рамках расследования уголовного дела об уклонении от уплаты налогов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
Арестованными оказались четыре банковских счёта самой Блиновской и два счёта её супруга в столичных банках. Там хранятся сотни миллионов рублей в различной валюте.
Как писал Лайф, Елену Блиновскую задержали утром 27 апреля в Смоленской области при попытке покинуть Россию на арендованном с водителем "майбахе". "Королеву марафонов" обвиняют в уклонении от уплаты налогов на почти миллиард рублей. Блогерша признала вину, а суд отправил её под домашний арест. Под обвинение подпадает также супруг Блиновской. На него женщина записывала приобретаемое имущество. Полиция нашла у мужчины 40 земельных участков, полтора десятка домов и солидный автопарк.
Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / elena_blinovskaya