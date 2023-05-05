Блиновская испугалась СИЗО и приказала кураторам остановить продажи марафонов

Находящаяся под домашним арестом блогерша Елена Блиновская остановила продажи своих марафонов, чтобы не попасть в СИЗО. Об этом сообщает SHOT со ссылкой на источник.

По данным телеграм-канала, Блиновская дала указание кураторам своих курсов, которые активно продавали их даже после возбуждения уголовного дела. Сейчас купить "пакет к успеху" уже не нельзя, можно лишь оказаться в "листе ожидания", но сколько придётся ждать — неизвестно. На самом сайте и в соцсетях блогерши никаких официальных сообщений об уголовном деле не было, яркие слоганы по-прежнему зазывают стать богатой и успешной.

Также SHOT отмечает, что из некоторых старых семинаров не убрали кнопку "оплатить", поэтому клиенты Блиновской при желании всё равно могут отправить ей деньги, правда взамен ничего не получат.