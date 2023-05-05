Блиновская испугалась СИЗО и приказала кураторам остановить продажи марафонов
Блогер Блиновская остановила продажи своих марафонов из-за риска попасть в СИЗО
Находящаяся под домашним арестом блогерша Елена Блиновская остановила продажи своих марафонов, чтобы не попасть в СИЗО. Об этом сообщает SHOT со ссылкой на источник.
По данным телеграм-канала, Блиновская дала указание кураторам своих курсов, которые активно продавали их даже после возбуждения уголовного дела. Сейчас купить "пакет к успеху" уже не нельзя, можно лишь оказаться в "листе ожидания", но сколько придётся ждать — неизвестно. На самом сайте и в соцсетях блогерши никаких официальных сообщений об уголовном деле не было, яркие слоганы по-прежнему зазывают стать богатой и успешной.
Также SHOT отмечает, что из некоторых старых семинаров не убрали кнопку "оплатить", поэтому клиенты Блиновской при желании всё равно могут отправить ей деньги, правда взамен ничего не получат.
Напомним, ранее стало известно, что Блиновскую могут арестовать из-за активности кураторов её марафонов. Правоохранители зафиксировали, что призывы участвовать в курсах блогерши не утихли даже после её ареста. И это при том, что "королеве марафонов" запрещено пользоваться интернетом в рамках расследования уголовного дела о неуплате налогов.
Как сообщал Лайф, Елену Блиновскую задержали утром 27 апреля в Смоленской области при попытке покинуть Россию на арендованном с водителем "майбахе". "Королеву марафонов" обвиняют в уклонении от уплаты налогов на почти миллиард рублей. Блогерша признала вину, а суд отправил её под домашний арест. По делу также проходит супруг Блиновской. На него женщина записывала приобретаемое имущество. Полиция нашла у мужчины 40 земельных участков, полтора десятка домов и солидный автопарк.
Елена Блиновская. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / elena_blinovskaya