Блиновской пригрозили арестом из-за слишком активных кураторов её марафонов
ТАСС: Блиновскую могут арестовать из-за активности кураторов её марафонов
Блогерша Елена Блиновская может отправиться из-под домашнего ареста в СИЗО из-за активности кураторов её марафонов в соцсетях. Правоохранители фиксируют, что призывы участвовать в курсах "королевы марафонов" не утихают, людей призывают покупать участие в них. И это при том, что Блиновской запрещено пользоваться интернетом в рамках расследования уголовного дела о неуплате налогов.
"В том случае, если с её стороны будут установлены нарушения запретов, правоохранители могут выйти в суд с ходатайством об ужесточении меры пресечения с домашнего ареста на заключение под стражу", — подчеркнул собеседник ТАСС.
В свою очередь адвокат Сергей Жорин напомнил, когда правоохранители могут попросить об ужесточении меры пресечения. По его словам, значение здесь имеют доказательства, что публикации в соцсетях делала обвиняемая. Также всё зависит от позиции следствия и того, насколько судья захочет в этом разбираться. Юрист отметил, что суд может допросить кураторов марафонов верифицировать принадлежность аккаунтов, где размещались сообщения. По его словам, решение об ужесточении меры пресечения будет мотивировано тем, что Блиновская обязана была закрыть доступ к страницам в соцсетях.
Напомним, Елену Блиновскую задержали утром 27 апреля при попытке покинуть Россию на арендованном с водителем "майбахе". "Королеву марафонов" обвиняют в уклонении от уплаты налогов на почти миллиард рублей. На допросе в СК блогерша признала свою вину, а суд отправил её под домашний арест. Здание она покинула под конвоем и скоро обзаведётся модернизированным браслетом слежения. Россия может арестовать имущество миллиардерши Блиновской в ОАЭ.
Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / elena_blinovskaya