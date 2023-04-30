Блиновской пригрозили арестом из-за слишком активных кураторов её марафонов

Блогерша Елена Блиновская может отправиться из-под домашнего ареста в СИЗО из-за активности кураторов её марафонов в соцсетях. Правоохранители фиксируют, что призывы участвовать в курсах "королевы марафонов" не утихают, людей призывают покупать участие в них. И это при том, что Блиновской запрещено пользоваться интернетом в рамках расследования уголовного дела о неуплате налогов.

"В том случае, если с её стороны будут установлены нарушения запретов, правоохранители могут выйти в суд с ходатайством об ужесточении меры пресечения с домашнего ареста на заключение под стражу", — подчеркнул собеседник ТАСС.