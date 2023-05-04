Стас Костюшкин побрился налысо под "воровскую" музыку после критики за клип с Блиновской
Певец Стас Костюшкин побрился налысо после критики за клип с Блиновской
Российский певец Стас Костюшкин демонстративно побрился налысо после жёсткой критики поклонников за клип "Королева", в котором снялась блогер Елена Блиновская, обвиняемая в неуплате налогов и обмане на "марафонах желаний". Видео музыкант разместил в соцсети.
Певец Стас Костюшкин демонстративно побрился налысо. Видео © Instagram (соцсеть запрещена в России)
На кадрах Костюшкин берёт электробритву и под "воровскую" мелодию из фильма "Джентльмены удачи" сбривает всю шевелюру. Тут же в ролике мелькают комментарии пользователей. Фанаты не понимают, как музыкант мог так легко продаться и почему не нашлось другой героини для клипа. Видео с бритьём головы должно было смягчить углы и перевести скандал в шутку.
"После клипа "Королева" с Еленой Блиновской вы мне столько всего пожелали, что, недолго думая, я, как персонаж из фильма Эльдара Рязанова "Невероятные приключения итальянцев в России", хочу сказать только одно: "Не надо! Я сам!" — подписал ролик Костюшкин.
Но стало только хуже. Музыканта тут же обвинили в том, что он легкомысленный и с улыбкой наплевал на обманутых Блиновской россиянок. Хотя некоторые предположили, что певец побрился ради каких-то других целей, о которых просто пока не говорит, и клип тут ни при чём.
Напомним, Елену Блиновскую задержали утром 27 апреля при попытке покинуть Россию на арендованном с водителем "майбахе". "Королеву марафонов" обвиняют в уклонении от уплаты налогов на почти миллиард рублей. Блогерша признала вину, а суд отправил её под домашний арест. По делу также проходит супруг Блиновской. На него женщина записывала приобретаемое имущество. Полиция нашла у мужчины 40 земельных участков, полтора десятка домов и солидный автопарк.
Instagram (соцсеть запрещена в России)