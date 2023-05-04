Стас Костюшкин побрился налысо под "воровскую" музыку после критики за клип с Блиновской

Российский певец Стас Костюшкин демонстративно побрился налысо после жёсткой критики поклонников за клип "Королева", в котором снялась блогер Елена Блиновская, обвиняемая в неуплате налогов и обмане на "марафонах желаний". Видео музыкант разместил в соцсети.

Певец Стас Костюшкин демонстративно побрился налысо. Видео © Instagram (соцсеть запрещена в России)

На кадрах Костюшкин берёт электробритву и под "воровскую" мелодию из фильма "Джентльмены удачи" сбривает всю шевелюру. Тут же в ролике мелькают комментарии пользователей. Фанаты не понимают, как музыкант мог так легко продаться и почему не нашлось другой героини для клипа. Видео с бритьём головы должно было смягчить углы и перевести скандал в шутку.

"После клипа "Королева" с Еленой Блиновской вы мне столько всего пожелали, что, недолго думая, я, как персонаж из фильма Эльдара Рязанова "Невероятные приключения итальянцев в России", хочу сказать только одно: "Не надо! Я сам!" — подписал ролик Костюшкин.