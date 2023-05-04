Перехваченная у границы с Белоруссией Блиновская просит смягчить ей меру пресечения
Защита просит заменить Блиновской домашний арест на запрет определённых действий
Елена Блиновская. Коллаж © LIFE. Фото © Shutterstock, Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / elena_blinovskaya
Защита Елены Блиновской подала апелляцию на домашний арест блогера и просит заменить меру пресечения на более мягкую. Об этом сообщили в Пресненском районном суде Москвы, куда обратилась адвокат.
"[Адвокат Блиновской Сальникова Н.А.] просит отменить постановление суда и избрать в отношении обвиняемой меру пресечения в виде запрета определённых действий", — приводит комментарий пресс-службы суда ТАСС.
В последние месяцы под следствие попали сразу несколько популярных блогеров. "Королеву марафонов" Елену Блиновскую суд отправил под домашний арест до 26 июня из-за неуплаты налогов на 918 млн рублей. А в начале марта СК возбудил дело против Александры Митрошиной. Тогда следователи нагрянули к блогерше Лерчек и её мужу. На чету Чекалиных завели уголовное дело за неуплату 300 млн рублей налогов.