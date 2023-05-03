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3 мая, 05:53

Налоговики заблокировали операции по банковским счетам Инстасамки

Mash: ФНС приостановила все операции по банковским счетам Инстасамки

<p>Инстасамка (Дарья Зотеева). Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / instasamka</p>

Инстасамка (Дарья Зотеева). Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / instasamka

Федеральная налоговая служба (ФНС) приостановила все операции по банковским счетам певицы и блогерши Дарьи Зотеевой (Инстасамки), передаёт Mash.

За скандальную певицу взялись уже давно. Сначала творчеством исполнительницы популярного у молодёжи хита "За деньги да" заинтересовались в прокуратуре и СК в связи со склонением к проституции и разложением детской психики. А теперь под угрозой оказались её сбережения. Налоговики заблокировали все операции, так что выплат за корпоративы и дни рождения блогерше не видать, как и за концерты в Москве. Недавно один из них отменили "по независящим от клуба причинам".

Инстасамке запретили въезд в Латвию

Инстасамке запретили въезд в Латвию

Напомним, ранее Инстасамка оказалась в чёрном списке блогеров-инфоцыган, которых МВД проверяет на причастность к неуплате налогов и отмыванию денег. Поводом стали махинации "королевы марафонов" Елены Блиновской и её коллег Лерчек и Александры Митрошиной. В списке 30 блогеров, в числе которых также Гусейн Гасанов и Егор Крид.

Николь Вербер
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