Налоговики заблокировали операции по банковским счетам Инстасамки

За скандальную певицу взялись уже давно. Сначала творчеством исполнительницы популярного у молодёжи хита "За деньги да" заинтересовались в прокуратуре и СК в связи со склонением к проституции и разложением детской психики. А теперь под угрозой оказались её сбережения. Налоговики заблокировали все операции, так что выплат за корпоративы и дни рождения блогерше не видать, как и за концерты в Москве. Недавно один из них отменили "по независящим от клуба причинам".