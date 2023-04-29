На очереди Крид и Инстасамка: МВД составило список из 30 блогеров для проверки на "схему Лерчек"

Более 30 российских блогеров-миллионников проверят на причастность к неуплате налогов и отмыванию денежных средств. Об этом сообщает телеграм-канал Mash со ссылкой на материалы, предоставленные МВД России.

Поводом для проведения мероприятий по выявлению правонарушений стали скандальные махинации "королевы марафонов" Елены Блиновской, а также её коллег Валерии Чекалиной (Лерчек) и Александры Митрошиной.