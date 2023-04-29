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29 апреля, 12:47

На очереди Крид и Инстасамка: МВД составило список из 30 блогеров для проверки на "схему Лерчек"

СМИ: Инстасамку, Гасанова, Крида и ещё 29 блогеров проверят на неуплату налогов

<p>Инстасамка. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / instasamka</p>

Инстасамка. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / instasamka

Более 30 российских блогеров-миллионников проверят на причастность к неуплате налогов и отмыванию денежных средств. Об этом сообщает телеграм-канал Mash со ссылкой на материалы, предоставленные МВД России.

Поводом для проведения мероприятий по выявлению правонарушений стали скандальные махинации "королевы марафонов" Елены Блиновской, а также её коллег Валерии Чекалиной (Лерчек) и Александры Митрошиной.

Среди попавших в перечень — Дарья Зотеева (Инстасамка), Гусейн Гасанов и Егор Крид. По данным Mash, список появился ещё до громких арестов, а уже задержанные блогеры были там в первых строчках.

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В последние месяцы под следствие попали сразу несколько популярных блогеров. Так, суд уже отправил под домашний арест до 26 июня "королеву марафонов" Елену Блиновскую, которую обвиняют в неуплате налогов на 918 миллионов рублей. А в начале марта СК возбудил дело против Александры Митрошиной. Тогда следователи нагрянули к блогерше Лерчек и её мужу. На чету Чекалиных завели уголовное дело за неуплату 300 миллионов рублей налогов.

Ирина Фальке
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