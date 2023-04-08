ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ: КАРТА СТРАН, КУДА СБЕЖАЛИ РОССИЙСКИЕ АРТИСТЫ И БЛОГЕРЫ

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8 апреля, 15:10

Купившая курс Митрошиной модель рассказала, как её заблокировали и не вернули деньги

Модель из Москвы заявила, что лишилась 469 тысяч рублей на курсе Митрошиной

Модель из Москвы Лана Эндерс рассказала, что лишилась почти полумиллиона рублей и не получила знаний на курсе блогерши Александры Митрошиной.

Модель пожаловалась на некачественный курс Митрошиной, в котором она потеряла почти 500 тысяч рублей. Видео © Telegram / SHOT

Как сообщает SHOT, девушка заплатила за занятия по развитию страницы в соцсети 469 тысяч рублей и надеялась на компетентного наставника. Однако ей не дали новых знаний, а поддержка отвечала недоброжелательно.

"Всё не задалось, скажем так. Атмосфера была какая-то неприятная. Вплоть до того, собственно, почему я решила сделать возврат: не хотелось даже заходить в чат, что-то ей писать. Потому что весь диалог такой был, что она что-то требует постоянно", — рассказала Эндерс.

Как живёт блогерша Митрошина, зарабатывающая 140 млн за час

Как живёт блогерша Митрошина, зарабатывающая 140 млн за час

После того как девушку не устроило качество обучения, она потребовала вернуть деньги за курс и понизить его до уровня "эконом", который стоит около 50 тысяч. Но в ответ на это модели закрыли доступ к курсу, она лишилась даже базовой информации. Эндерс считает, что вопрос по данной ситуации нужно задать самой блогерше.

Ранее Лайф писал о том, что Следственный комитет России возбудил уголовное дело против блогерши Александры Митрошиной. Она подозревается в неуплате более 120 миллионов рублей налогов. Сейчас блогерша находится в Дубае, там она запустила курс, в котором рассказывает о неудачных проектах.

Обложка ©

Telegram / SHOT / VK / alexandramitroshina_vk

Илья Суриков
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