Купившая курс Митрошиной модель рассказала, как её заблокировали и не вернули деньги

Модель из Москвы Лана Эндерс рассказала, что лишилась почти полумиллиона рублей и не получила знаний на курсе блогерши Александры Митрошиной.

Модель пожаловалась на некачественный курс Митрошиной, в котором она потеряла почти 500 тысяч рублей. Видео © Telegram / SHOT

Как сообщает SHOT, девушка заплатила за занятия по развитию страницы в соцсети 469 тысяч рублей и надеялась на компетентного наставника. Однако ей не дали новых знаний, а поддержка отвечала недоброжелательно.

"Всё не задалось, скажем так. Атмосфера была какая-то неприятная. Вплоть до того, собственно, почему я решила сделать возврат: не хотелось даже заходить в чат, что-то ей писать. Потому что весь диалог такой был, что она что-то требует постоянно", — рассказала Эндерс.

После того как девушку не устроило качество обучения, она потребовала вернуть деньги за курс и понизить его до уровня "эконом", который стоит около 50 тысяч. Но в ответ на это модели закрыли доступ к курсу, она лишилась даже базовой информации. Эндерс считает, что вопрос по данной ситуации нужно задать самой блогерше.