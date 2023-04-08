Купившая курс Митрошиной модель рассказала, как её заблокировали и не вернули деньги
Модель из Москвы заявила, что лишилась 469 тысяч рублей на курсе Митрошиной
Модель из Москвы Лана Эндерс рассказала, что лишилась почти полумиллиона рублей и не получила знаний на курсе блогерши Александры Митрошиной.
Модель пожаловалась на некачественный курс Митрошиной, в котором она потеряла почти 500 тысяч рублей. Видео © Telegram / SHOT
Как сообщает SHOT, девушка заплатила за занятия по развитию страницы в соцсети 469 тысяч рублей и надеялась на компетентного наставника. Однако ей не дали новых знаний, а поддержка отвечала недоброжелательно.
"Всё не задалось, скажем так. Атмосфера была какая-то неприятная. Вплоть до того, собственно, почему я решила сделать возврат: не хотелось даже заходить в чат, что-то ей писать. Потому что весь диалог такой был, что она что-то требует постоянно", — рассказала Эндерс.
После того как девушку не устроило качество обучения, она потребовала вернуть деньги за курс и понизить его до уровня "эконом", который стоит около 50 тысяч. Но в ответ на это модели закрыли доступ к курсу, она лишилась даже базовой информации. Эндерс считает, что вопрос по данной ситуации нужно задать самой блогерше.
Ранее Лайф писал о том, что Следственный комитет России возбудил уголовное дело против блогерши Александры Митрошиной. Она подозревается в неуплате более 120 миллионов рублей налогов. Сейчас блогерша находится в Дубае, там она запустила курс, в котором рассказывает о неудачных проектах.
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