Инстасамке запретили въезд в Латвию

Власти Латвии запретили въезд в страну российской рэперше Дарье Зотеевой, известной как Instasamka. Об этом сообщил министр иностранных дел республики Эдгар Ринкевич.

"На основании части второй статьи 61 закона об иммиграции я принял решение внести гражданку РФ Дарью Зотееву в список нежелательных для Латвии лиц, что означает запрет на въезд в Латвию на неопределённый срок", — написал глава латвийского МИД в "Твиттере".