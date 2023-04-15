КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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15 апреля, 12:28

Инстасамке запретили въезд в Латвию

МИД Латвии запретил рэперше Инстасамке въезд в страну на неопределённый срок

<p>Рэпершка INSTASAMKA. Обложка © <a href="https://t.me/instasamkafuckyou/3764" target="_blank" rel="noopener noreferrer">T.me / INSTASAMKA</a></p>

Рэпершка INSTASAMKA. Обложка © T.me / INSTASAMKA

Власти Латвии запретили въезд в страну российской рэперше Дарье Зотеевой, известной как Instasamka. Об этом сообщил министр иностранных дел республики Эдгар Ринкевич.

"На основании части второй статьи 61 закона об иммиграции я принял решение внести гражданку РФ Дарью Зотееву в список нежелательных для Латвии лиц, что означает запрет на въезд в Латвию на неопределённый срок", — написал глава латвийского МИД в "Твиттере".

Певцу Shaman запретили въезд в Латвию

Певцу Shaman запретили въезд в Латвию

Ранее на Украине Инстасамку внесли в базу сайта "Миротворец" из-за фейка о переводе крупной суммы Войскам РФ. В Сети распространилась информация о том, что певица якобы пожертвовала 900 тысяч рублей на нужды российских военных. Утверждалось, что Зотеева перевела гонорар от песни "За деньги да", но это оказалось выдумкой.

Никита Никонов
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