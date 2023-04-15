Инстасамке запретили въезд в Латвию
МИД Латвии запретил рэперше Инстасамке въезд в страну на неопределённый срок
Рэпершка INSTASAMKA. Обложка © T.me / INSTASAMKA
Власти Латвии запретили въезд в страну российской рэперше Дарье Зотеевой, известной как Instasamka. Об этом сообщил министр иностранных дел республики Эдгар Ринкевич.
"На основании части второй статьи 61 закона об иммиграции я принял решение внести гражданку РФ Дарью Зотееву в список нежелательных для Латвии лиц, что означает запрет на въезд в Латвию на неопределённый срок", — написал глава латвийского МИД в "Твиттере".
Ранее на Украине Инстасамку внесли в базу сайта "Миротворец" из-за фейка о переводе крупной суммы Войскам РФ. В Сети распространилась информация о том, что певица якобы пожертвовала 900 тысяч рублей на нужды российских военных. Утверждалось, что Зотеева перевела гонорар от песни "За деньги да", но это оказалось выдумкой.