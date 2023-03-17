Певцу Shaman запретили въезд в Латвию

Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс внёс в список нежелательных для страны лиц ещё 35 граждан России, среди которых певец Shaman (Ярослав Дронов) и рэпер Аким Апачев (Гасанов). Причиной является поддержка ими спецоперации на Украине. Ранее власти страны уже запретили въезд более чем ста россиянам.

"Министр иностранных дел Эдгарс Ринкевичс принял решение внести в список нежелательных для Латвии лиц 35 человек, поддерживающих [спецоперацию] России на Украине. Решение принято в соответствии с частью второй статьи 61 закона об иммиграции и предусматривает запрет на въезд в Латвию этим лицам на неустановленное время", — говорится в сообщении МИД республики.

Среди таких лиц, в частности, экс-глава Представительства ЛНР в России Родион Мирошник, актёры Полина Агуреева, Кирилл Кузнецов, Станислав Старовойтов, политологи Евгений Сатановский, Ростислав Ищенко, Геворг Мирзаян, Дмитрий Евстафьев, журналисты Юлия Витязева, Михаил Шахназаров, певцы Наталья Качура, Надежда Бабкина, Александр Маршал, а также телеведущие Лера Кудрявцева, Юлия Барановская и Руслан Осташко.