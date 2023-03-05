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5 марта, 17:55

Гражданин Латвии переехал в Россию с женой-украинкой и собрался добровольцем на СВО

<p>Леонид и Анна с сыном.<strong style="font-weight: bold;"> </strong>Обложка ©<a href="https://t.me/readovkanews/54071" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> T.me / Readovka</a></p>

Леонид и Анна с сыном. Обложка © T.me / Readovka

Гражданин Латвии с женой-украинкой переехали в Россию с ребёнком, теперь Леонид хочет отправиться добровольцем на спецоперацию. Мужина рассказал Readovka, что всегда поддерживал РФ, а теперь хочет поехать в зону СВО, чтобы отстаивать интересы и ценности страны.

"[Жена] ярая патриотка России, ещё патриотичнее, чем некоторые русские. Потому что мы там пожили и понимаем, к чему ведёт всё это. В Прибалтике тоже русские очень патриотичные", — рассказал журналистам Леонид.

По его словам, Анна полностью поддерживает супруга в намерении отправиться на СВО. Мужчина также рассказал, что решение о переезде в Россию они приняли из-за пресловутых западных ценностей, грозящих в перспективе культурным обнищанием.

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А ранее ветеран боевых действий в Косове и Метохии капитан Братислав Живкович рассказал, почему принял решение участвовать в специальной военной операции на Украине. Он признался, что добровольцем стал, потому что в Сербии считают русских братьями.

Андрей Бражников
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