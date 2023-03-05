Гражданин Латвии переехал в Россию с женой-украинкой и собрался добровольцем на СВО

Гражданин Латвии с женой-украинкой переехали в Россию с ребёнком, теперь Леонид хочет отправиться добровольцем на спецоперацию. Мужина рассказал Readovka, что всегда поддерживал РФ, а теперь хочет поехать в зону СВО, чтобы отстаивать интересы и ценности страны.

"[Жена] ярая патриотка России, ещё патриотичнее, чем некоторые русские. Потому что мы там пожили и понимаем, к чему ведёт всё это. В Прибалтике тоже русские очень патриотичные", — рассказал журналистам Леонид.

По его словам, Анна полностью поддерживает супруга в намерении отправиться на СВО. Мужчина также рассказал, что решение о переезде в Россию они приняли из-за пресловутых западных ценностей, грозящих в перспективе культурным обнищанием.