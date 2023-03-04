Австралийцы с триколорами и портретами Путина устроили танцы под легендарный хит Moskau
Австралийцы вышли на улицы в знак поддержки России и против военной помощи НАТО Киеву
В Австралии прошла акция в поддержку России. Обложка © t.me / AussieCossack
Во многих австралийских городах в субботу прошли акции в знак поддержки России, а также против действий НАТО. Участники пришли на митинг с российскими флагами и портретами главы РФ Владимира Путина. Кадры опубликовал проживающий в Австралии потомок забайкальского казачества атаман Семён Бойков.
В Австралии прошла акция в поддержку России. Видео © t.me / AussieCossack
Австралийцы призывали "остановить геноцид против русского народа", а также прекратить отправлять военную помощь Украине. А в Сиднее, где акция состоялась у здания Генерального консульства России, люди в майках с символом Z устроили танцы под песню Moskau популярной в 80-х годах группы Dschinghis Khan.
Ранее в австралийской Аделаиде прошёл митинг за свободу и в поддержку России вслед за аналогичными мероприятиями в Сиднее и других городах страны. Несколько сотен человек вышли на санкционированный митинг. На мероприятии присутствовала полиция, но она лишь следила за порядком и не препятствовала проведению акции. Участники митинга собрались у здания парламента штата Южная Австралия с флагами России и своей страны.