Россия ввела санкции против 144 чиновников и журналистов из Латвии, Литвы и Эстонии

В ответ на антироссийский курс стран Прибалтики Москва вводит санкции против 144 граждан Латвии, Литвы и Эстонии, наиболее враждебно настроенных по отношению к России. Об этом объявил МИД РФ.

"Принято решение о включении в российский "стоп-лист" наиболее враждебно настроенных к нашей стране министров, депутатов парламентов, общественных деятелей, журналистов из Латвии, Литвы и Эстонии", — говорится в сообщении ведомства.

Там подчеркнули, что Рига, Вильнюс и Таллин активно продолжают линию конфронтации, разжигает русофобию, а также лоббируют санкции и другие меры против РФ, пытаясь изолировать нашу страну. В министерстве добавили, что внесённые в чёрный список 144 гражданина, в частности, причастны к развёрнутой прибалтийскими государствами "варварской кампании по массовому сносу памятников советским воинам-освободителям", а также переписыванию истории, героизации нацизма и проводимой преступной линии на эскалацию конфликта на Украине.