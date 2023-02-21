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21 февраля, 01:24

Президент Литвы призвал Запад переступить красные линии в вопросе поставок оружия Киеву

Странам Запада нужно решиться и переступить красные линии в вопросе поставок оружия Украине. По мнению президента Литвы Гитанаса Науседы, эти линии находятся лишь в головах, на самом деле их не существует.

"Моё послание таково: не тратьте время впустую. Будьте решительны, будьте едины и принимайте решения как можно быстрее", — сказал литовский лидер в интервью CNN.

Зеленский заявил о работе над поставками вооружений, которые ранее Украине не передавались

Зеленский заявил о работе над поставками вооружений, которые ранее Украине не передавались

Кроме того, Науседа сообщил о планах на предстоящей встрече в Варшаве обсудить с президентом США Джо Байденом безопасность республики и "особенно безопасность восточного фланга" НАТО.

Ранее сообщалось, что президенты США и Украины Джо Байден и Владимир Зеленский в ходе встречи в Киеве обсудили поставки дальнобойного вооружения. Также появилась информация, что Пентагон объявил о выделении Украине нового пакета военной помощи на общую сумму 460 миллионов долларов.

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ТАСС / AP / Markus Schreiber

Иван Косицын
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