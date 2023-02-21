Президент Литвы призвал Запад переступить красные линии в вопросе поставок оружия Киеву

Странам Запада нужно решиться и переступить красные линии в вопросе поставок оружия Украине. По мнению президента Литвы Гитанаса Науседы, эти линии находятся лишь в головах, на самом деле их не существует.

"Моё послание таково: не тратьте время впустую. Будьте решительны, будьте едины и принимайте решения как можно быстрее", — сказал литовский лидер в интервью CNN.