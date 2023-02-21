Президент Литвы призвал Запад переступить красные линии в вопросе поставок оружия Киеву
Странам Запада нужно решиться и переступить красные линии в вопросе поставок оружия Украине. По мнению президента Литвы Гитанаса Науседы, эти линии находятся лишь в головах, на самом деле их не существует.
"Моё послание таково: не тратьте время впустую. Будьте решительны, будьте едины и принимайте решения как можно быстрее", — сказал литовский лидер в интервью CNN.
Кроме того, Науседа сообщил о планах на предстоящей встрече в Варшаве обсудить с президентом США Джо Байденом безопасность республики и "особенно безопасность восточного фланга" НАТО.
Ранее сообщалось, что президенты США и Украины Джо Байден и Владимир Зеленский в ходе встречи в Киеве обсудили поставки дальнобойного вооружения. Также появилась информация, что Пентагон объявил о выделении Украине нового пакета военной помощи на общую сумму 460 миллионов долларов.
ТАСС / AP / Markus Schreiber