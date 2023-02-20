СВР раскрыла, сколько танков и систем ПВО Украина получила от НАТО

Украина с декабря 2021 года получила от стран НАТО 440 танков, свыше 1100 комплексов противовоздушной обороны (ПВО) и 1510 боевых машин пехоты (БМП). Об этом сообщили в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР).

"Служба внешней разведки Российской Федерации располагает сведениями о том, что в период агрессии против России с декабря 2021 года страны НАТО передали ВСУ 1170 комплексов ПВО, 440 танков, 1510 БМП, 655 артиллерийских систем", — приводит сообщение ведомства ТАСС.

Также страны альянса поставили Киеву один миллион 206 тысяч снарядов, 9800 ракет к реактивным системам залпового огня и 609 тысяч противотанковых выстрелов. В СВР подчеркнули, что российские военные уничтожили большую часть из предоставленной Западом Украине военной техники.