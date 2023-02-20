СВР раскрыла, сколько танков и систем ПВО Украина получила от НАТО
Страны НАТО поставили Украине 440 танков и более 1100 комплексов ПВО с конца 2021 года
Украина с декабря 2021 года получила от стран НАТО 440 танков, свыше 1100 комплексов противовоздушной обороны (ПВО) и 1510 боевых машин пехоты (БМП). Об этом сообщили в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР).
"Служба внешней разведки Российской Федерации располагает сведениями о том, что в период агрессии против России с декабря 2021 года страны НАТО передали ВСУ 1170 комплексов ПВО, 440 танков, 1510 БМП, 655 артиллерийских систем", — приводит сообщение ведомства ТАСС.
Также страны альянса поставили Киеву один миллион 206 тысяч снарядов, 9800 ракет к реактивным системам залпового огня и 609 тысяч противотанковых выстрелов. В СВР подчеркнули, что российские военные уничтожили большую часть из предоставленной Западом Украине военной техники.
Ранее глава МИД ФРГ Анналена Бербок призвала государства, имеющие боеприпасы к ЗСУ Gepard, предоставить оружие Украине. По её словам, у самой Германии было не так много боеприпасов, так как в Берлине думали, что "война в Европе закончилась".
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