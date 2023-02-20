Пентагон объявил о выделении Киеву нового пакета военной помощи на $460 млн

Власти США выделяют Украине новый пакет военной помощи на общую сумму 460 миллионов долларов. Об этом говорится в распространённом в понедельник заявлении Пентагона. Помощь будет направлена "на удовлетворение критически важных потребностей в сфере обороны".

В списке, который обнародовал Вашингтон, фигурируют дополнительные боеприпасы для систем HIMARS, дополнительные артиллерийские снаряды калибра 155 мм, миномётные снаряды калибра 120 мм, четыре новых радара для воздушного наблюдения. Кроме того, Штаты поставят Киеву дополнительные системы Javelin, две тысячи бронебойных ракет, четыре БМП Bradley, два тактических транспортных средства для ремонта оборудования, мины, приборы ночного видения, сообщает РИА "Новости".