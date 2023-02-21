Зеленский заявил о работе над поставками вооружений, которые ранее Украине не передавались

Президент Украины Владимир Зеленский после встречи с американским лидером Джо Байденом рассказал о совместной работе над поставками Киеву дальнобойного оружия и иного вооружения, которого до этого не было в пакетах военной помощи.

"Наши оборонные потребности известны, нужна лишь решительность, сегодня я её увидел у президента Байдена. Работаем над поставками дальнобойного оружия и другого вида вооружений, которых ранее не было в пакетах поддержки", — сказал лидер Незалежной в видеообращении.