Зеленский заявил о работе над поставками вооружений, которые ранее Украине не передавались
Президент Украины Владимир Зеленский после встречи с американским лидером Джо Байденом рассказал о совместной работе над поставками Киеву дальнобойного оружия и иного вооружения, которого до этого не было в пакетах военной помощи.
"Наши оборонные потребности известны, нужна лишь решительность, сегодня я её увидел у президента Байдена. Работаем над поставками дальнобойного оружия и другого вида вооружений, которых ранее не было в пакетах поддержки", — сказал лидер Незалежной в видеообращении.
Кроме того, Зеленский отметил, что обсудил с Байденом вопросы завершения конфликта в этом году.
Как сообщал Лайф, днём 20 февраля президент США Джо Байден неожиданно прибыл в Киев. Визит не был анонсирован и стал первой поездкой американского лидера на Украину в нынешней должности. По данным Reuters, Байден и Зеленский в ходе встречи обсудили поставки дальнобойного вооружения. Также появилась информация, что Пентагон объявил о выделении Киеву нового пакета военной помощи на общую сумму 460 миллионов долларов.
t.me / V_Zelenskiy_official