Мужу блогерши Блиновской предъявлено обвинение
Елена и Алексей Блиновские. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / elena_blinovskaya
Супругу блогерши Елены Блиновской, которая стала фигуранткой дела об уклонении от уплаты налогов, тоже предъявили обвинение. По данным ГСУ СКР по городу Москве, "королева марафонов" привлекла мужа и других "неустановленных лиц" для своей схемы.
"Действуя согласно отведённой им преступной роли, они привлекли подконтрольных индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, применяющих специальные налоговые режимы, для дальнейшего ведения деятельности через целенаправленное формальное "дробление" бизнеса с целью занижения доходов путём распределения их на взаимозависимых (подконтрольных) лиц", — говорится в сообщении Следкома.
В ближайшее время Блиновскому изберут меру пресечения.
Напомним, Елену Блиновскую задержали утром 27 апреля при попытке покинуть Россию на арендованном с водителем "майбахе". Её обвиняют в уклонении от уплаты налогов на почти миллиард рублей. Блогерша признала вину, суд отправил её под домашний арест. Супруг "королевы марафонов" Алексей тоже оказался "в деле": именно на него инфоцыганка записывала имущество — 40 земельных участков, полтора десятка домов и большой автопарк. Ранее стало известно, что Блиновская выплатила только десять миллионов из своего огромного долга.