Мужу блогерши Блиновской предъявлено обвинение

Супругу блогерши Елены Блиновской, которая стала фигуранткой дела об уклонении от уплаты налогов, тоже предъявили обвинение. По данным ГСУ СКР по городу Москве, "королева марафонов" привлекла мужа и других "неустановленных лиц" для своей схемы.