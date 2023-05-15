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15 мая, 12:46

Мужу блогерши Блиновской предъявлено обвинение

<p>Елена и Алексей Блиновские. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / elena_blinovskaya</p>

Елена и Алексей Блиновские. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / elena_blinovskaya

Супругу блогерши Елены Блиновской, которая стала фигуранткой дела об уклонении от уплаты налогов, тоже предъявили обвинение. По данным ГСУ СКР по городу Москве, "королева марафонов" привлекла мужа и других "неустановленных лиц" для своей схемы.

"Действуя согласно отведённой им преступной роли, они привлекли подконтрольных индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, применяющих специальные налоговые режимы, для дальнейшего ведения деятельности через целенаправленное формальное "дробление" бизнеса с целью занижения доходов путём распределения их на взаимозависимых (подконтрольных) лиц", — говорится в сообщении Следкома.

В ближайшее время Блиновскому изберут меру пресечения.

У Блиновской обнаружили ещё один источник дохода, и суммы там хорошие

У Блиновской обнаружили ещё один источник дохода, и суммы там хорошие

Напомним, Елену Блиновскую задержали утром 27 апреля при попытке покинуть Россию на арендованном с водителем "майбахе". Её обвиняют в уклонении от уплаты налогов на почти миллиард рублей. Блогерша признала вину, суд отправил её под домашний арест. Супруг "королевы марафонов" Алексей тоже оказался "в деле": именно на него инфоцыганка записывала имущество — 40 земельных участков, полтора десятка домов и большой автопарк. Ранее стало известно, что Блиновская выплатила только десять миллионов из своего огромного долга.

Александра Вишнякова
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