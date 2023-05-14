"Мизерная часть": Бастрыкин рассказал, сколько долгов по налогам выплатила Блиновская
Бастрыкин: Блиновская погасила лишь 10 из 918 рублей налоговой задолженности
Блогерша и создательница платных "марафонов желаний" Елена Блиновская выплатила только десять миллионов рублей из более чем 918 миллионов рублей налоговой задолженности в рамках возбужденного против неё уголовного дела. Об этом сообщил председатель СК России Александр Бастрыкин.
"Блиновская на данный момент погасила мизерную часть налоговой задолженности — всего десять миллионов рублей из 918,9 миллионов рублей", — сказал он в интервью ТАСС на полях Петербургского международного юридического форума.
Напомним, Елену Блиновскую задержали утром 27 апреля при попытке покинуть Россию на арендованном с водителем "майбахе". Её обвиняют в уклонении от уплаты налогов на почти миллиард рублей. Блогерша признала вину, и уже отправлена под домашний арест. Под обвинением и её муж Алексей: именно на него инфоцыганша записывала приобретаемое имущество — 40 земельных участков, полтора десятка домов и большой автопарк.
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