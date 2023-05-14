"Мизерная часть": Бастрыкин рассказал, сколько долгов по налогам выплатила Блиновская

Блогерша и создательница платных "марафонов желаний" Елена Блиновская выплатила только десять миллионов рублей из более чем 918 миллионов рублей налоговой задолженности в рамках возбужденного против неё уголовного дела. Об этом сообщил председатель СК России Александр Бастрыкин.