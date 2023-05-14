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14 мая, 07:43

У Блиновской обнаружили ещё один источник дохода, и суммы там хорошие

Крайт призвала Генпрокуратуру проверить Блиновскую из-за игры "Путь желаний"

Блогерша Елена Блиновская продолжает продавать билеты для участия в игре "Путь желаний", несмотря на арест. В этой связи представитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Елена Крайт направила обращение в Генпрокуратуру РФ с просьбой проверить марафонщицу и её команду на нарушения, пишет телеграм-канал SHOT.

Настольная трансформационная игра "Путь желаний" должна пройти 21 мая в онлайн-формате, сыграть можно будет за определённую плату — 25 тысяч рублей. Такой билет, отмечает Крайт, продаётся на сайте I Международной премии игропрактиков My dream's way award до 20 мая. Пока неизвестны имена ведущих мероприятия. А ещё на сайте Блиновской продолжается продажа самой игры. Цена составляет от десяти тысяч до 285 тысяч рублей.

"Её подставили": Отец Блиновской назвал мужа "королевы марафонов" автором серых схем с налогами

"Её подставили": Отец Блиновской назвал мужа "королевы марафонов" автором серых схем с налогами

Напомним, Елену Блиновскую задержали утром 27 апреля при попытке покинуть Россию на арендованном с водителем "майбахе". Её обвиняют в уклонении от уплаты налогов на почти миллиард рублей. Блогерша признала вину, и уже отправлена под домашний арест. Под обвинением и её муж Алексей: именно на него инфоцыганша записывала приобретаемое имущество — 40 земельных участков, полтора десятка домов и большой автопарк.

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VK / Елена Блиновская | Марафон личностного роста

Светлана Оперук
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