У Блиновской обнаружили ещё один источник дохода, и суммы там хорошие

Блогерша Елена Блиновская продолжает продавать билеты для участия в игре "Путь желаний", несмотря на арест. В этой связи представитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Елена Крайт направила обращение в Генпрокуратуру РФ с просьбой проверить марафонщицу и её команду на нарушения, пишет телеграм-канал SHOT .

Настольная трансформационная игра "Путь желаний" должна пройти 21 мая в онлайн-формате, сыграть можно будет за определённую плату — 25 тысяч рублей. Такой билет, отмечает Крайт, продаётся на сайте I Международной премии игропрактиков My dream's way award до 20 мая. Пока неизвестны имена ведущих мероприятия. А ещё на сайте Блиновской продолжается продажа самой игры. Цена составляет от десяти тысяч до 285 тысяч рублей.