Мужа Нюши заподозрили в зарабатывании миллионов по схеме "Лерчек – Блиновской"
"Зов народа" просит Бастрыкина проверить мужа Нюши по неуплате налогов
Нюша и Игорь Сивов. Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев
Общественное движение "Зов народа" просит проверить супруга российской певицы Нюши Игоря Сивова на предмет уклонения от уплаты налогов и зарабатывании на пустых "марафонах желаний". Об этом пишет SHOT, отмечая, что обращение на имя главы СК РФ Александра Бастрыкина уже направлено.
Игорь Сивов проводит "марафоны желаний". Скриншот © Instagram (запрещён в России)
Игорь Сивов проводит "марафоны желаний". Скриншот © Instagram (запрещён в России)
Игорь Сивов проводит "марафоны желаний". Скриншот © Instagram (запрещён в России)
42-летний мужчина не имеет образования психолога или педагога, однако называет себя "мастером по ресурсному состоянию и магистром психоанализа". Он обещает подписчикам, которых у него более полумиллиона, раскрыть короткий путь к счастью, богатству и исполнению желаний и даже учит воспитывать детей.
Сивов предлагает марафоны, на которых участники посетят Мальдивы, Турцию, Великобританию, Оман и Бали. И там, под пальмами с кокосом в руках, любой человек сможет погрузиться в себя и "войти в глубины подсознания". За всё это придётся заплатить чуть меньше одного миллиона рублей.
"Нужно оставаться наедине с собой, без кучи мыслей, концентрироваться на своём дыхании, на своём настоящем. Здесь и сейчас! Мы обладаем колоссальным потенциалом! Раскрыть свои возможности может каждый из нас, почувствовав энергию и научившись её распределять", — рассказывает он в соцсети.
Официально Сивов является главным советником президента Международной федерации университетского спорта (FISU), но для такой должности он ведёт очень роскошный образ жизни, судя по его аккаунтам, поддержкой юношеского спорта там и не пахнет.
Напомним, блогершу Елену Блиновскую задержали 27 апреля. Её обвиняют в уклонении от уплаты налогов на почти миллиард рублей. Блогерша признала вину, суд отправил её под домашний арест. Супруг "королевы марафонов" Алексей тоже оказался "в деле": именно на него инфоцыганка записывала имущество — 40 земельных участков, полтора десятка домов и большой автопарк. Также аналогичное обвинение за уклонение от уплаты налогов предъявлено блогерше Валерии Чекалиной (Лерчек).