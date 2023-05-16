Мужа Нюши заподозрили в зарабатывании миллионов по схеме "Лерчек – Блиновской"

Общественное движение "Зов народа" просит проверить супруга российской певицы Нюши Игоря Сивова на предмет уклонения от уплаты налогов и зарабатывании на пустых "марафонах желаний". Об этом пишет SHOT, отмечая, что обращение на имя главы СК РФ Александра Бастрыкина уже направлено.

Игорь Сивов проводит "марафоны желаний". Скриншот © Instagram (запрещён в России)

Игорь Сивов проводит "марафоны желаний". Скриншот © Instagram (запрещён в России)

Игорь Сивов проводит "марафоны желаний". Скриншот © Instagram (запрещён в России)

42-летний мужчина не имеет образования психолога или педагога, однако называет себя "мастером по ресурсному состоянию и магистром психоанализа". Он обещает подписчикам, которых у него более полумиллиона, раскрыть короткий путь к счастью, богатству и исполнению желаний и даже учит воспитывать детей.

Сивов предлагает марафоны, на которых участники посетят Мальдивы, Турцию, Великобританию, Оман и Бали. И там, под пальмами с кокосом в руках, любой человек сможет погрузиться в себя и "войти в глубины подсознания". За всё это придётся заплатить чуть меньше одного миллиона рублей.

"Нужно оставаться наедине с собой, без кучи мыслей, концентрироваться на своём дыхании, на своём настоящем. Здесь и сейчас! Мы обладаем колоссальным потенциалом! Раскрыть свои возможности может каждый из нас, почувствовав энергию и научившись её распределять", — рассказывает он в соцсети.