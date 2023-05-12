Суд арестовал более 311 миллионов на счетах блогеров Чекалиных
Савёловский суд Москвы в рамках расследования уголовного дела наложил обеспечительные меры на более чем 311 млн рублей, находящихся на банковских счетах блогеров Артёма и Валерии Чекалиных. Решение вступило в законную силу.
"Постановлением Савёловского районного суда Москвы наложен арест на денежные средства ИП "Чекалин Артём Александрович" в пределах суммы 311 043 030 рублей, поступающие и хранящиеся на расчётных счетах", — приводит ТАСС заявление представителя суда.
По словам представителя суда, второе аналогичное постановление районный суд вынес в отношении ИП супруги Чекалина.
Напомним, Валерии и Артёму Чекалиным было предъявлено обвинение в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. Позже против блогеров возбудили дело о легализации денежных средств в том же объёме. Сейчас их счета арестованы, а сами они считают, что налоговики могли "приписать" им лишние долги.
VK / ler_chek