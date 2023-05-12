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12 мая, 00:16

Суд арестовал более 311 миллионов на счетах блогеров Чекалиных

Савёловский суд Москвы в рамках расследования уголовного дела наложил обеспечительные меры на более чем 311 млн рублей, находящихся на банковских счетах блогеров Артёма и Валерии Чекалиных. Решение вступило в законную силу.

"Постановлением Савёловского районного суда Москвы наложен арест на денежные средства ИП "Чекалин Артём Александрович" в пределах суммы 311 043 030 рублей, поступающие и хранящиеся на расчётных счетах", приводит ТАСС заявление представителя суда.

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По словам представителя суда, второе аналогичное постановление районный суд вынес в отношении ИП супруги Чекалина.

Напомним, Валерии и Артёму Чекалиным было предъявлено обвинение в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. Позже против блогеров возбудили дело о легализации денежных средств в том же объёме. Сейчас их счета арестованы, а сами они считают, что налоговики могли "приписать" им лишние долги.

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VK / ler_chek

Юлия Коновалова
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