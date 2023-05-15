Счета психолога-миллионерши и главной "подружки" звёзд заблокированы за "схему Лерчек"

Налоговики взялись за проверку очередного блогера-миллионника. На сей раз взор ФНС пал на известного в светских кругах психолога и автора онлайн-проекта "Мастер разборов" Инну Тлиашинову. Об этом сообщает Super.

Приостановлены операции по счетам компании коуча "Научно-исследовательский центр академии мастера разборов имени И. Тлиашиновой". Причина — непредоставление декларации.

Заблокированный счёт компании Тлиашиновой. Фото © Super / "СПАРК-Интерфакс"

При этом, как пишет Super, в марте после возбуждения уголовного дела против блогерши Лерчек и её мужа на счета компании Тлиашиновой уже накладывался арест.

Несмотря на проблемы с налоговой, "квантовый психолог", как она сама себя называет, продолжает рассказывать подписчикам о "запуске проектов с нуля до миллиарда" и учит аудиторию монетизировать свою экспертность. К слову, по данным Ассоциации блогеров и агентств, доходы Тлиашиновой за прошлый год составили 200 миллионов рублей.