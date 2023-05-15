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15 мая, 12:53

Счета психолога-миллионерши и главной "подружки" звёзд заблокированы за "схему Лерчек"

ФНС заблокировала счета "мастера разборов", психолога звёзд Тлиашиновой

<p>Инна Тлиашинова. Обложка © VK / <a href="https://vk.com/albums-190860020?z=photo-190860020_457240287/photos-190860020" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Лия Кей</a></p>

Инна Тлиашинова. Обложка © VK / Лия Кей

Налоговики взялись за проверку очередного блогера-миллионника. На сей раз взор ФНС пал на известного в светских кругах психолога и автора онлайн-проекта "Мастер разборов" Инну Тлиашинову. Об этом сообщает Super.

Приостановлены операции по счетам компании коуча "Научно-исследовательский центр академии мастера разборов имени И. Тлиашиновой". Причина — непредоставление декларации.

Заблокированный счёт компании Тлиашиновой. Фото © Super / "СПАРК-Интерфакс"

Заблокированный счёт компании Тлиашиновой. Фото © Super / "СПАРК-Интерфакс"

При этом, как пишет Super, в марте после возбуждения уголовного дела против блогерши Лерчек и её мужа на счета компании Тлиашиновой уже накладывался арест.

Несмотря на проблемы с налоговой, "квантовый психолог", как она сама себя называет, продолжает рассказывать подписчикам о "запуске проектов с нуля до миллиарда" и учит аудиторию монетизировать свою экспертность. К слову, по данным Ассоциации блогеров и агентств, доходы Тлиашиновой за прошлый год составили 200 миллионов рублей.

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Ранее Лайф подробно рассказывал, кто такая Инна Тлиашинова и сколько она зарабатывает. На своём официальном сайте она позиционирует себя как профессионального психолога и в прошлом успешного юриста, рассказывает историю успеха, а также хвастается знакомствами со знаменитостями, фотографиями со счастливой семьёй и Филиппом Киркоровым. В Сети Тлиашинову величают главной подружкой звёзд.

Никита Никонов
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