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15 мая, 11:42
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ФНС арестовала счета модного дома Юдашкина за неуплату налогов на миллионы

<p>Валентин Юдашкин. Обложка © ТАСС /<strong style="font-weight: bold;"> </strong>Владимир Гердо</p>

Валентин Юдашкин. Обложка © ТАСС / Владимир Гердо

ФНС арестовала счета модного дома Валентина Юдашкина в рамках проверки в связи с неуплатой налогов на миллионы рублей. По информации Mash, компания умершего кутюрье не отчиталась за весь 2022 год.

Обстановка у модного дома Валентина Юдашкина. Видео © Mash

Бутик Дома моды на Кутузовском проспекте в Москве продолжает работать, несмотря на визит налоговиков и арест счетов. Журналисты узнали, что несколько лет назад на балансе ООО "Дом моды Валентин Юдашкин" висело 118 млн рублей.

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Напомним, Валентин Юдашкин умер 2 мая, ему было 59 лет. По данным Лайфа, за несколько дней до смерти кутюрье стало хуже и он попал в больницу. Долгое время модельер боролся с онкозаболеванием — раком правой почки. 6 мая Юдашкина похоронили на Троекуровском кладбище.

Ранее в России стартовала масштабная проверка в отношении российских блогеров-миллионников на причастность к неуплате налогов и отмыванию денежных средств. Первой стали Лерчек и её муж. На чету Чекалиных завели уголовное дело за неуплату 300 миллионов рублей налогов. А позже под домашний арест была заключена "королева марафонов" Елена Блиновская за неуплату налогов на 918 миллионов рублей.

Андрей Бражников
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