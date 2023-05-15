ФНС арестовала счета модного дома Юдашкина за неуплату налогов на миллионы
Валентин Юдашкин. Обложка © ТАСС / Владимир Гердо
ФНС арестовала счета модного дома Валентина Юдашкина в рамках проверки в связи с неуплатой налогов на миллионы рублей. По информации Mash, компания умершего кутюрье не отчиталась за весь 2022 год.
Обстановка у модного дома Валентина Юдашкина. Видео © Mash
Бутик Дома моды на Кутузовском проспекте в Москве продолжает работать, несмотря на визит налоговиков и арест счетов. Журналисты узнали, что несколько лет назад на балансе ООО "Дом моды Валентин Юдашкин" висело 118 млн рублей.
Напомним, Валентин Юдашкин умер 2 мая, ему было 59 лет. По данным Лайфа, за несколько дней до смерти кутюрье стало хуже и он попал в больницу. Долгое время модельер боролся с онкозаболеванием — раком правой почки. 6 мая Юдашкина похоронили на Троекуровском кладбище.
Ранее в России стартовала масштабная проверка в отношении российских блогеров-миллионников на причастность к неуплате налогов и отмыванию денежных средств. Первой стали Лерчек и её муж. На чету Чекалиных завели уголовное дело за неуплату 300 миллионов рублей налогов. А позже под домашний арест была заключена "королева марафонов" Елена Блиновская за неуплату налогов на 918 миллионов рублей.