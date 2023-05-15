ФНС арестовала счета модного дома Юдашкина за неуплату налогов на миллионы

ФНС арестовала счета модного дома Валентина Юдашкина в рамках проверки в связи с неуплатой налогов на миллионы рублей. По информации Mash, компания умершего кутюрье не отчиталась за весь 2022 год.

Обстановка у модного дома Валентина Юдашкина. Видео © Mash

Бутик Дома моды на Кутузовском проспекте в Москве продолжает работать, несмотря на визит налоговиков и арест счетов. Журналисты узнали, что несколько лет назад на балансе ООО "Дом моды Валентин Юдашкин" висело 118 млн рублей.