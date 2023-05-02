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2 мая, 10:43
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Лайф узнал, что Валентину Юдашкину резко стало хуже два дня назад

SHOT: Модельер Юдашкин попал в больницу два дня назад

Известный российский модельер Валентин Юдашкин попал в больницу два дня назад, сообщает SHOT. Кутюрье резко стало хуже. Врачи сделали всё возможное, но спасти его не смогли.

По данным телеграм-канала, в последнее время Юдашкин лечился в онкоцентре им. Блохина в Москве и принимал дорогостоящие противоопухолевые препараты, чтобы затормозить развитие метастазов. Семья модельера хотела отправить его на лечение за границу, но там никто не взялся за такой сложный случай.

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Напомним, сегодня, 2 мая, стало известно о смерти модельера Валентина Юдашкина. Ему было 59 лет, долгое время кутюрье боролся с онкологическим заболеванием — у него был рак правой почки.

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LIFE / Дмитрий Киселев

Александра Вишнякова
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