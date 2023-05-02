Лайф узнал, что Валентину Юдашкину резко стало хуже два дня назад

Известный российский модельер Валентин Юдашкин попал в больницу два дня назад, сообщает SHOT . Кутюрье резко стало хуже. Врачи сделали всё возможное, но спасти его не смогли.

По данным телеграм-канала, в последнее время Юдашкин лечился в онкоцентре им. Блохина в Москве и принимал дорогостоящие противоопухолевые препараты, чтобы затормозить развитие метастазов. Семья модельера хотела отправить его на лечение за границу, но там никто не взялся за такой сложный случай.