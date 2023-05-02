"Суперинтеллигенция и суперкультура": Стилист Лисовец поделился воспоминаниями о Юдашкине

Стилист Владислав Лисовец назвал огромной потерей для России смерть модельера Валентина Юдашкина. В беседе с Лайфом Лисовец поделился воспоминаниями о кутюрье, назвав его патриотом и невероятным аккуратистом.

"Валентин — потрясающий человек! Это суперинтеллигенция, это суперкультура, это невероятный аккуратист, патриот, творческая личность, который помогал всей российской эстраде выглядеть хорошо и всегда мог дать платья, наряды, всегда с удовольствием помогал артистам выглядеть хорошо", — отметил собеседник Лайфа.