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2 мая, 10:29
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"Суперинтеллигенция и суперкультура": Стилист Лисовец поделился воспоминаниями о Юдашкине

Стилист Лисовец: Юдашкин помогал всей российской эстраде выглядеть хорошо

Стилист Владислав Лисовец назвал огромной потерей для России смерть модельера Валентина Юдашкина. В беседе с Лайфом Лисовец поделился воспоминаниями о кутюрье, назвав его патриотом и невероятным аккуратистом.

"Валентин — потрясающий человек! Это суперинтеллигенция, это суперкультура, это невероятный аккуратист, патриот, творческая личность, который помогал всей российской эстраде выглядеть хорошо и всегда мог дать платья, наряды, всегда с удовольствием помогал артистам выглядеть хорошо", — отметил собеседник Лайфа.

"Мы все уходим": Валентин Юдашкин сделал заявление о преемнике

"Мы все уходим": Валентин Юдашкин сделал заявление о преемнике

Напомним, сегодня, 2 мая, стало известно о смерти модельера Валентина Юдашкина. Ему было 59 лет, долгое время кутюрье боролся с онкологическим заболеванием.

А два дня назад в возрасте 85 лет скончался ещё один известнейший российский модельер — Вячеслав Зайцев.

Обложка ©

ТАСС / Антон Новодережкин

Ольга Годуненко
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