КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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2 мая, 10:01
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Умер Валентин Юдашкин

Ушёл из жизни известный российский модельер Валентин Юдашкин, он скончался в возрасте 59 лет. Об этом сообщает Первый канал.

"Не стало Валентина Юдашкина, об этом сообщила его супруга", — сказала ведущая программы новостей.

Валентин Юдашкин родился в 1963 году в городе Одинцово Московской области. Он народный художник России, заслуженный деятель искусств РФ, Российской академии художеств.

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Напомним, в 2021 году Валентин Юдашкин впервые рассказал о борьбе с раком. Примерно за пять лет до этого у модельера выявили опухоль на почке, пошли метастазы. Несмотря на это, модельер продолжал работать. Два года назад Юдашкин переболел коронавирусом.

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ТАСС / Сергей Бобылев

Андрей Григорьев
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