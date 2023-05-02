Умер Валентин Юдашкин
Ушёл из жизни известный российский модельер Валентин Юдашкин, он скончался в возрасте 59 лет. Об этом сообщает Первый канал.
"Не стало Валентина Юдашкина, об этом сообщила его супруга", — сказала ведущая программы новостей.
Валентин Юдашкин родился в 1963 году в городе Одинцово Московской области. Он народный художник России, заслуженный деятель искусств РФ, Российской академии художеств.
Напомним, в 2021 году Валентин Юдашкин впервые рассказал о борьбе с раком. Примерно за пять лет до этого у модельера выявили опухоль на почке, пошли метастазы. Несмотря на это, модельер продолжал работать. Два года назад Юдашкин переболел коронавирусом.
ТАСС / Сергей Бобылев