Умер Валентин Юдашкин

Ушёл из жизни известный российский модельер Валентин Юдашкин, он скончался в возрасте 59 лет. Об этом сообщает Первый канал.

"Не стало Валентина Юдашкина, об этом сообщила его супруга", — сказала ведущая программы новостей.

Валентин Юдашкин родился в 1963 году в городе Одинцово Московской области. Он народный художник России, заслуженный деятель искусств РФ, Российской академии художеств.