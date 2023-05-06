Валентина Юдашкина похоронили на Троекуровском кладбище в Москве

Перед этим прошла церемония прощания с кутюрье. Среди пришедших проститься с кутюрье были пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, телеведущий Леонид Якубович, телеведущая Эвелина Хромченко, народный артист РСФСР Владимир Винокур. Также на церемонию приехали певцы Николай Басков и Олег Газманов, актёр Владимир Машков, стилист Сергей Зверев и другие.