Валентина Юдашкина похоронили на Троекуровском кладбище в Москве
Художника-модельера, заслуженного деятеля искусств России Валентина Юдашкина похоронили на Троекуровском кладбище в Москве.
Перед этим прошла церемония прощания с кутюрье. Среди пришедших проститься с кутюрье были пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, телеведущий Леонид Якубович, телеведущая Эвелина Хромченко, народный артист РСФСР Владимир Винокур. Также на церемонию приехали певцы Николай Басков и Олег Газманов, актёр Владимир Машков, стилист Сергей Зверев и другие.
Напомним, Валентин Юдашкин умер 2 мая, ему было 59 лет. По данным Лайфа, за несколько дней до смерти кутюрье стало хуже и он попал в больницу. Долгое время модельер боролся с онкозаболеванием — раком правой почки.
ТАСС / Сергей Бобылев