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6 мая, 10:49

Валентина Юдашкина похоронили на Троекуровском кладбище в Москве

Художника-модельера, заслуженного деятеля искусств России Валентина Юдашкина похоронили на Троекуровском кладбище в Москве.

Перед этим прошла церемония прощания с кутюрье. Среди пришедших проститься с кутюрье были пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, телеведущий Леонид Якубович, телеведущая Эвелина Хромченко, народный артист РСФСР Владимир Винокур. Также на церемонию приехали певцы Николай Басков и Олег Газманов, актёр Владимир Машков, стилист Сергей Зверев и другие.

Опубликовано первое видео с Пугачёвой на похоронах модельера Юдашкина

Опубликовано первое видео с Пугачёвой на похоронах модельера Юдашкина

Напомним, Валентин Юдашкин умер 2 мая, ему было 59 лет. По данным Лайфа, за несколько дней до смерти кутюрье стало хуже и он попал в больницу. Долгое время модельер боролся с онкозаболеванием — раком правой почки.

Обложка ©

ТАСС / Сергей Бобылев

Иван Косицын
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