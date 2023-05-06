Опубликовано первое видео с Пугачёвой на похоронах модельера Юдашкина
В Москве на церемонии прощания с модельером Валентином Юдашкиным Лайфу удалось снять приехавшую из Израиля певицу Аллу Пугачёву. Похороны близкого друга, как и ожидалось, артистка пропустить не смогла.
Алла Пугачёва на прощании с Юдашкиным. Видео © LIFE
Пугачёва выдержала траурный образ. На ней было чёрное платье, поверх которого она надела длинное пальто, а шляпа с небольшими полями дополнила её лук. При этом к певице не допустили журналистов и провели её в прощальный зал через отдельный вход.
Напомним, на днях стало известно, что покинувшая Россию артистка прилетела в Москву. Информацию подтвердила её помощница. СМИ сразу предположили, что Примадонна хочет проститься с ушедшими из жизни модельерами Валентином Юдашкиным и Вячеславом Зайцевым. В соцсетях она уже обратилась к последнему. Певица опубликовала чёрно-белое фото кутюрье в молодости и адресовала ему слова благодарности.
Кадр из видео LIFE