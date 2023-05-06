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6 мая, 09:40
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Опубликовано первое видео с Пугачёвой на похоронах модельера Юдашкина

В Москве на церемонии прощания с модельером Валентином Юдашкиным Лайфу удалось снять приехавшую из Израиля певицу Аллу Пугачёву. Похороны близкого друга, как и ожидалось, артистка пропустить не смогла.

Алла Пугачёва на прощании с Юдашкиным. Видео © LIFE

Пугачёва выдержала траурный образ. На ней было чёрное платье, поверх которого она надела длинное пальто, а шляпа с небольшими полями дополнила её лук. При этом к певице не допустили журналистов и провели её в прощальный зал через отдельный вход.

На прощание с Юдашкиным приехала Алла Пугачёва

На прощание с Юдашкиным приехала Алла Пугачёва

Напомним, на днях стало известно, что покинувшая Россию артистка прилетела в Москву. Информацию подтвердила её помощница. СМИ сразу предположили, что Примадонна хочет проститься с ушедшими из жизни модельерами Валентином Юдашкиным и Вячеславом Зайцевым. В соцсетях она уже обратилась к последнему. Певица опубликовала чёрно-белое фото кутюрье в молодости и адресовала ему слова благодарности.

Обложка ©

Кадр из видео LIFE

Наталья Исакова
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