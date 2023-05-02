Недвижимость и антиквариат на сотни миллионов: Какое наследство оставил модельер Валентин Юдашкин Стало известно, что скончался известный российский модельер Валентин Юдашкин. Лайф выяснил, какие активы достанутся его семье? 2 мая, 14:46 Валентин Юдашкин. Обложка © ТАСС / Михаил Терещенко

От чего умер Юдашкин

О смерти 59-летнего Валентина Юдашкина сообщила его жена Марина. Последние восемь лет знаменитый кутюрье боролся с тяжелой болезнью — у него был рак. Он перенёс несколько операций и прошёл химиотерапию в онкологическом центре имени Блохина на Каширском шоссе. По некоторым данным, семья хотела отправить его лечиться за границу, но зарубежные клиники не взялись за его случай.

Модельер признался, что тяжело болеет, в 2021 году.

Свою карьеру Валентин Юдашкин начал как старший художник в Центральном проектно-конструкторском бюро при Министерстве бытового обслуживания населения РСФСР. Накануне перестройки он стал стилистом Аллы Пугачёвой и Лаймы Вайкуле, а также представил свою дебютную коллекцию одежды "Русь изначальная".

Валентин Юдашкин (справа) с женой Мариной. Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Валентин Юдашкин — первым российский дизайнер, показавший коллекцию на Неделе высокой моды в Париже. Это произошло в 1991 году. После того он стал всемирно знаменитым.

В девяностых модельер создавал костюмы для олимпийской и футбольной сборных России. На рубеже нулевых – десятых разработал парадную форму военных сил страны. Был президентом Российского союза танцевального спорта и главным редактором телеканала "Стиль и мода", имел звания народного художника и заслуженного деятеля искусств.

Что модельер оставил наследникам

Покойный сошёлся со своей будущей женой Мариной в 1987 году. Их единственный ребёнок — дочь Галина. Самое ценное, что унаследуют любимые женщины модельера, — это его дворец в элитном посёлке Баковка на Минском шоссе. По соседству располагается особняк экс-президента Украины Виктора Януковича.

Покойный с женой Мариной и дочерью Галиной.

Дворец — самое точное слово для обозначения загородной резиденции кутюрье. Главный вход украшен гербом и колоннами. На огромном участке — собственный парк. Каждая комната выдержана в одном цвете по моде XIX века. Например, в гостиной всё вишневого цвета, в столовой — белого, в кабинете — синего. Кругом царит роскошь: дубовая мебель в резных узорах, мраморные полы, античные статуи, хрустальные люстры, камины с золотыми канделябрами. Картины — не копии, а подлинники. Юдашкин собирал антиквариат и живопись: только его коллекция потянет по стоимости на целое состояние.

Ещё в девяностые Юдашкин арендовал прилегающие полтора гектара земли Баковского лесопарка и обнёс эту территорию забором. Недовольные местные жители пробовали судиться, но проиграли все тяжбы. В гости к мэтру приезжали из телепрограммы "На дачу!" и разбили у него во дворе большой пруд, после под открытым небом установили диван и скульптуру жирафа.

Риелторы оценивали дворцовый комплекс Юдашкина в 200 млн рублей — это без учёта антиквариата, картин и мебели.

Дворец Юдашкина на картах Google. Фото © Google maps

Московская квартира модельера находится в дореволюционном доме в Брюсовом переулке, рукой подать до Кремля и Тверского бульвара. Площадь — 160 квадратов. Стоимость — около 125 млн рублей.

Несколько лет назад столичная пресса сообщала о том, что правоохранители якобы обнаружили в этой квартире Юдашкиных игорный клуб на восемь игровых автоматов, два покерных стола и одну рулетку. Но никто задержан не был. Предположительно, гости-игроки покинули помещение по пожарной лестнице.

Московская квартира модельера находится в дореволюционном доме в Брюсовом переулке. Фото © afy.ru

Согласно базе СПАРК, никто из членов семьи напрямую не владеет долями в модном доме Valentin Yudashkin. Возможно, самому модельеру принадлежало порядка 25% через кипрский оффшор. Доходы не публиковались. Ранее Юдашкин говорил, что задумывается о преемнике, который встанет во главе его дома моды и продолжит его дело.

Будет ли дальше существовать модный дом Valentin Yudashkin? 0 Ушло уже много модельеров, но новые коллекции появляются Скорее всего, Юдашкин уже подготовил себе замену Нет. Модный дом держался только на самом Юдашкине

Авторы Пётр Егоров