Дана Борисова после задержания Блиновской призвала "инфоцыганок" вкладывать деньги не в ОАЭ, а в СВО
Дана Борисова прокомментировала уголовное дело против блогера Блиновской
Дана Борисова и Елена Блиновская. Фото © ТАСС / Вадим Тараканов, © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / elena_blinovskaya
Телеведущая Дана Борисова, комментируя возбуждение уголовного дела против блогера Елены Блиновской, заявила, что справедливость наконец восторжествовала. Также Борисова дала совет так называемым инфоцыганкам: тратить деньги нужно не в Эмиратах, а помогая российским военным, находящимся в зоне спецоперации.
"Как же эти цыгане-аферистки надоели. Я, блин, каждую копеечку экономлю — и туда (в зону СВО. — Прим. Лайфа), чтобы их жизни сберечь. А не в Арабские Эмираты — тратить наворованные на очередную квартиру деньги", — рассказала телеведущая в беседе с РИА "ФедералПресс".
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Напомним, Елену Блиновскую, известную своими онлайн-марафонами по исполнению желаний, задержали утром 27 апреля на границе с Белоруссией в Смоленской области. В отношении блогерши возбуждено уголовное дело об уклонении от уплаты налогов на сумму более 918 млн рублей. По данным прокуратуры, она раздробила бизнес, чтобы не переходить на общую систему налогообложения. СК показал видео задержания Блиновской, а МВД опубликовало кадры обысков в её особняке: там спецслужбы нашли целые залежи драгоценностей, одежды и сумочек люксовых брендов.