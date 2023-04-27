Дана Борисова после задержания Блиновской призвала "инфоцыганок" вкладывать деньги не в ОАЭ, а в СВО

Телеведущая Дана Борисова, комментируя возбуждение уголовного дела против блогера Елены Блиновской, заявила, что справедливость наконец восторжествовала. Также Борисова дала совет так называемым инфоцыганкам: тратить деньги нужно не в Эмиратах, а помогая российским военным, находящимся в зоне спецоперации.