Минобороны раскрыло, где в зоне СВО сейчас ведутся самые ожесточённые бои

Наиболее ожесточённые бои в ходе специальной военной операции за последние сутки велись на Донецком направлении — в районе Авдеевки. Такие данные озвучил на брифинге в среду официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

"В ходе активных действий штурмовых отрядов соединений и воинских частей 1-го армейского корпуса при поддержке авиации, огня артиллерии и тяжёлых огнемётных систем "Южной" группировки войск противник выбит с занимаемых позиций на ряде участков в районах населённых пунктов Красногоровка и Ясиноватая", — проинформировал он.

Конашенков добавил, что ударами оперативно-тактической и армейской авиации поражены подразделения ВСУ в районе Авдеевка и в посёлке Химик. Также уничтожен склад ракетно-артиллерийского вооружения 110-й механизированной бригады ВСУ.