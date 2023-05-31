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31 мая, 09:48

Минобороны раскрыло, где в зоне СВО сейчас ведутся самые ожесточённые бои

Конашенков заявил, что наиболее ожесточённые бои сейчас ведутся в районе Авдеевки

Наиболее ожесточённые бои в ходе специальной военной операции за последние сутки велись на Донецком направлении — в районе Авдеевки. Такие данные озвучил на брифинге в среду официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

"В ходе активных действий штурмовых отрядов соединений и воинских частей 1-го армейского корпуса при поддержке авиации, огня артиллерии и тяжёлых огнемётных систем "Южной" группировки войск противник выбит с занимаемых позиций на ряде участков в районах населённых пунктов Красногоровка и Ясиноватая", проинформировал он.

Конашенков добавил, что ударами оперативно-тактической и армейской авиации поражены подразделения ВСУ в районе Авдеевка и в посёлке Химик. Также уничтожен склад ракетно-артиллерийского вооружения 110-й механизированной бригады ВСУ.

Зеленский после визита Путина в зону СВО посетил позиции ВСУ в Авдеевке

Зеленский после визита Путина в зону СВО посетил позиции ВСУ в Авдеевке

А ранее в среду Лайф сообщал, что российские военные в ходе специальной военной операции на Украине уничтожили командно-наблюдательный пункт украинского штурмового батальона "Скала". Это тоже произошло в районе Авдеевки.

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Vk / Минобороны России

Марина Калегина
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