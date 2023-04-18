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18 апреля, 13:12

Зеленский после визита Путина в зону СВО посетил позиции ВСУ в Авдеевке

В офисе Зеленского заявили, что он посетил позиции украинских военных в Авдеевке

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе рабочей поездки посетил передовые позиции ВСУ в городе Авдеевка Донецкой области. Об этом сообщили в Офисе лидера Незалежной.

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Также глава государства заслушал доклад командующего оперативно-тактической группировкой "Донецк" относительно ситуации в районе его ответственности. Кроме того, Зеленский вручил украинским военным государственные награды.

Ранее советник врио главы Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина Игорь Кимаковский сообщил о массовой сдаче в плен военнослужащих Вооружённых сил Украины под Авдеевкой. По его словам, всё больше бойцов ВСУ отказываются продолжать сопротивление российским силам на этом участке фронта.

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T.me / V_Zelenskiy_official

Иван Косицын
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