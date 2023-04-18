Зеленский после визита Путина в зону СВО посетил позиции ВСУ в Авдеевке

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе рабочей поездки посетил передовые позиции ВСУ в городе Авдеевка Донецкой области. Об этом сообщили в офисе лидера Незалежной.

Также глава государства заслушал доклад командующего оперативно-тактической группировкой "Донецк" относительно ситуации в районе его ответственности. Кроме того, Зеленский вручил украинским военным государственные награды.