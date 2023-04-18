Зеленский после визита Путина в зону СВО посетил позиции ВСУ в Авдеевке
В офисе Зеленского заявили, что он посетил позиции украинских военных в Авдеевке
Президент Украины Владимир Зеленский в ходе рабочей поездки посетил передовые позиции ВСУ в городе Авдеевка Донецкой области. Об этом сообщили в офисе лидера Незалежной.
Также глава государства заслушал доклад командующего оперативно-тактической группировкой "Донецк" относительно ситуации в районе его ответственности. Кроме того, Зеленский вручил украинским военным государственные награды.
Ранее советник врио главы Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина Игорь Кимаковский сообщил о массовой сдаче в плен военнослужащих Вооружённых сил Украины под Авдеевкой. По его словам, всё больше бойцов ВСУ отказываются продолжать сопротивление российским силам на этом участке фронта.
T.me / V_Zelenskiy_official