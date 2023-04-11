Бойцы ВСУ массово сдаются в плен под Авдеевкой
Советник Пушилина сообщил о массовой сдаче в плен бойцов ВСУ под Авдеевкой
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Советник врио главы Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина Игорь Кимаковский сообщил о массовой сдаче в плен военнослужащих Вооружённых сил Украины под Авдеевкой. По его словам, всё больше бойцов ВСУ отказываются продолжать сопротивление российским силам на этом участке фронта.
"Сейчас именно в этом районе [под Авдеевкой] очень много военнослужащих вооружённых формирований Украины, которые сдаются в плен", — сказал Кимаковский в эфире Первого канала.
Ранее Пушилин заявил о попытке ВСУ перефокусировать свои силы с Артёмовска на Авдеевку. По его словам, российские военнослужащие 1-го армейского корпуса "делают порой невозможное", продвигаясь по окрестностям города.