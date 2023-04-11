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11 апреля, 18:37

Бойцы ВСУ массово сдаются в плен под Авдеевкой

Советник Пушилина сообщил о массовой сдаче в плен бойцов ВСУ под Авдеевкой

<p>Обложка © Shutterstock</p>

Обложка © Shutterstock

Советник врио главы Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина Игорь Кимаковский сообщил о массовой сдаче в плен военнослужащих Вооружённых сил Украины под Авдеевкой. По его словам, всё больше бойцов ВСУ отказываются продолжать сопротивление российским силам на этом участке фронта.

"Сейчас именно в этом районе [под Авдеевкой] очень много военнослужащих вооружённых формирований Украины, которые сдаются в плен", — сказал Кимаковский в эфире Первого канала.

Пушилин заявил о серьёзном продвижении российских войск в окрестностях Авдеевки

Пушилин заявил о серьёзном продвижении российских войск в окрестностях Авдеевки

Ранее Пушилин заявил о попытке ВСУ перефокусировать свои силы с Артёмовска на Авдеевку. По его словам, российские военнослужащие 1-го армейского корпуса "делают порой невозможное", продвигаясь по окрестностям города.

Андрей Бражников
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