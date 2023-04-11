Бойцы ВСУ массово сдаются в плен под Авдеевкой

Советник врио главы Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина Игорь Кимаковский сообщил о массовой сдаче в плен военнослужащих Вооружённых сил Украины под Авдеевкой. По его словам, всё больше бойцов ВСУ отказываются продолжать сопротивление российским силам на этом участке фронта.

"Сейчас именно в этом районе [под Авдеевкой] очень много военнослужащих вооружённых формирований Украины, которые сдаются в плен", — сказал Кимаковский в эфире Первого канала.