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10 апреля, 13:34

Пушилин заявил о серьёзном продвижении российских войск в окрестностях Авдеевки

Силы РФ серьёзно продвигаются на Авдеевском направлении. Об этом заявил временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин.

"В районе Авдеевки, в её окрестностях наши подразделения серьёзно продвигаются", — сказал Пушилин в эфире телеканала "Россия 24", подчеркнув, что "это достаётся достаточно большой ценой".

Авдеевка — город с населением 30 тысяч человек, расположенный к северу от Донецка. За время конфликта в Донбассе украинские войска превратили его в один из своих главных укрепрайонов. Со стороны Авдеевки ВСУ обстреливают Донецк, Ясиноватую, Макеевку.

ВСУ перед отступлением подорвали здание администрации Артёмовска

ВСУ перед отступлением подорвали здание администрации Артёмовска

Ранее Пушилин заявил о попытке ВСУ перефокусировать свои силы с Артёмовска на Авдеевку. По его словам, российские военнослужащие 1-го армейского корпуса "делают порой невозможное", продвигаясь по окрестностям города.

Обложка ©

ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Никита Никонов
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