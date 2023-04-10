Пушилин заявил о серьёзном продвижении российских войск в окрестностях Авдеевки

Силы РФ серьёзно продвигаются на Авдеевском направлении. Об этом заявил временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин.

"В районе Авдеевки, в её окрестностях наши подразделения серьёзно продвигаются", — сказал Пушилин в эфире телеканала "Россия 24", подчеркнув, что "это достаётся достаточно большой ценой".

Авдеевка — город с населением 30 тысяч человек, расположенный к северу от Донецка. За время конфликта в Донбассе украинские войска превратили его в один из своих главных укрепрайонов. Со стороны Авдеевки ВСУ обстреливают Донецк, Ясиноватую, Макеевку.