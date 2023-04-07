Пушилин заявил о попытке ВСУ сместить фокус внимания на Авдеевку

Сейчас Вооружённые силы Украины пытаются перефокусировать свои силы с Артёмовска (на Украине этот город называют Бахмут) на Авдеевку, где российские силы успешно продвигаются. Об этом заявил врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

"Сейчас пока они пытаются понемногу перефокусировать своё внимание с Артёмовска на Авдеевку. Почему Авдеевка — там наши подразделения продвигаются достаточно успешно", — сказал он в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьёвым" на "России-1".

По оценке Пушилина, на Авдеевском направлении военнослужащие первого армейского корпуса "делают порой невозможное", продвигаясь по окрестностям города.

Другими горячими точками врио главы ДНР назвал Угледар и Марьинку. Что касается первого, там, по словам Пушилина, "ситуация свернулась до позиционного противостояния", но это "стратегически важная" точка.