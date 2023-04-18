Песков: Военачальники до последнего не знали о приезде Путина в штабы СВО
Военное руководство до последнего не знало, что президент России Владимир Путин лично приедет на совещания в Херсонскую область и ЛНР. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Военачальников приглашали на совещание по видео-конференц-связи, о том, что Путин приедет лично, они не знали до последних минут", — приводит ТАСС слова представителя Кремля.
По словам Пескова, российский лидер сам прибыл в штабы, "чтобы не отвлекать офицеров поездками в Москву от управления войсками". После совещания военачальники сразу же вернулись к непосредственной работе, добавил он.
Напомним, 17 апреля Владимир Путин посетил штаб группировки войск "Днепр" на Херсонском направлении. Российский лидер попросил военачальников доложить о ситуации на Херсонском и Запорожском направлениях. Президент страны впервые посетил Херсонскую область. После этого Путин посетил штаб Нацгвардии "Восток" в ЛНР. Верховный главнокомандующий принял доклады генерал-полковника Александра Лапина, а также других высших офицеров об обстановке на этом направлении. Стоит также отметить, что это первое посещение президентом России ЛНР. Его поездки не готовились заранее. Мы также публиковали видео посещения главой государства этих штабов на Херсонском направлении и в ЛНР. Глава Крыма Сергей Аксёнов считает, что поездка Путина очень важна для ВС РФ, этот визит, в частности, поднимает дух военнослужащих.
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