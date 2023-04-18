Песков: Военачальники до последнего не знали о приезде Путина в штабы СВО

Военное руководство до последнего не знало, что президент России Владимир Путин лично приедет на совещания в Херсонскую область и ЛНР. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Военачальников приглашали на совещание по видео-конференц-связи, о том, что Путин приедет лично, они не знали до последних минут", — приводит ТАСС слова представителя Кремля.