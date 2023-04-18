Поездка российского лидера Владимира Путина в штабы группировок войск "Днепр" в Херсонской области и "Восток" в ЛНР очень важна для ВС РФ, этот визит, в частности, поднимает дух военнослужащих. Об этом в разговоре с журналистами заявил глава Крыма Сергей Аксёнов.

"Он настоящий национальный лидер, держит всё на личном контроле, всегда в центре событий, чётко ставит задачи по обеспечению боеприпасами, по всем вопросам. <...> Огромное спасибо президенту, слава богу, что у нас такой лидер", — отметил он.