Аксёнов указал на духоподъёмное значение визита Путина в зону СВО
Глава Крыма Аксёнов: Поездка Путина в зону СВО поднимет дух бойцов на передовой
Путин с командующим группировкой войск "Днепр" генерал-полковником Олегом Макаревичем. Обложка © Кremlin.ru
Поездка российского лидера Владимира Путина в штабы группировок войск "Днепр" в Херсонской области и "Восток" в ЛНР очень важна для ВС РФ, этот визит, в частности, поднимает дух военнослужащих. Об этом в разговоре с журналистами заявил глава Крыма Сергей Аксёнов.
"Он настоящий национальный лидер, держит всё на личном контроле, всегда в центре событий, чётко ставит задачи по обеспечению боеприпасами, по всем вопросам. <...> Огромное спасибо президенту, слава богу, что у нас такой лидер", — отметил он.
Аксёнов также выразил поддержку участникам СВО и подчеркнул, что впереди — только победа — и "наши ребята на передовой это знают".
Ранее Лайф писал, что 17 апреля Владимир Путин посетил штаб группировки войск "Днепр" на Херсонском направлении. Российский лидер попросил военачальников доложить о ситуации на Херсонском и Запорожском направлениях. Президент страны впервые посетил Херсонскую область. После этого Путин посетил штаб Нацгвардии "Восток" в ЛНР. Верховный главнокомандующий принял доклады генерал-полковника Александра Лапина, а также других высших офицеров об обстановке на этом направлении. Стоит также отметить, что это первое посещение президентом России ЛНР. Его поездки не готовились заранее. Мы также публиковали видео посещения главой государства этих штабов на Херсонском направлении и в ЛНР.