Командир спецназа "Ахмат" анонсировал активное наступление

Бойцы спецназа "Ахмат" готовятся к наступлению на новом участке фронта в ДНР. Об этом в своём телеграм-канале сообщил командир подразделения Апты Алаудинов.

"Приказом Верховного главнокомандующего ВС РФ спецназ "Ахмат" переведён на новый участок. Часть наших сил и средств осталась на прежнем участке. В моё подчинение определён один полк, ещё два полка подготавливаются. Начинаем готовиться к активным наступательным действиям", — говорится в сообщении.

Алаудинов подчеркнул, что бойцы его подразделения способны выполнить любую поставленную задачу. Он гарантировал: на Донецком направлении спецназ сделает всё для освобождения ДНР. Кроме того, командир отметил, что много бойцов перешли из ЧВК "Вагнер" в "Ахмат". Спецназ выдаёт такие результаты, которыми может похвастаться не каждое подразделение, добавил Алаудинов.