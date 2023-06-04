"Сейчас пройдёт": Обстрел ВСУ не смог напугать смелую жительницу Новой Таволжанки

Обстрел села Новая Таволжанка попал на запись во время интервью специального корреспондента телеграм-канала SHOT с местной жительницей.

Ракетные удары не напугали Лидию Алексеевну, она рассказала, что ей уже нечего бояться — куда уж хуже? Её беспокоит только то, что ей не могут привезти хлеба и лекарств от астмы, из-за чего ей сложно присматривать за хозяйством соседей.

Обстрел во время интервью с жительницей Новой Таволжанки. Видео © SHOT

"Сейчас пройдёт", — сказала женщина, махнув рукой на грохот рвущихся снарядов.

Жительница Новой Таволжанки старается присматривать за животными, хозяева которых уехали. Лидия надеется на их скорое возвращение и на то, что ей удастся сохранить их имущество в сохранности. Все жители её улицы эвакуировались, осталась только Лидия Алексеевна.

Весь Шебекинский район, а в частности Новую Таволжанку, весь день обстреливают украинские военные. От обстрелов пострадали Дом культуры, площадь и крыша четырёхэтажного дома.