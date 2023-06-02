Раскрыто число солдат ВСУ, обученных странами НАТО с начала спецоперации

С начала проведения специальной военной операции на Украине страны НАТО обучили свыше 25 тысяч солдат ВСУ. При этом, к августу 2023 года это число превысит 100 тысяч человек. Об этом пишет издаваемый Минобороны журнал "Военная мысль".

"Всего с начала СВО в странах НАТО уже обучено более 25 тысяч украинских военнослужащих. И масштабы подготовки только наращиваются — к августу текущего года общее количество прошедших обучение за рубежом солдат и офицеров ВСУ превысит 100 тысяч человек", — уточняют авторы материала.

По их данным, альянс также поддерживает Украину по линии разведки и информационно-психологического обеспечения. Речь идёт о сборе и распространении информации в Интернете, создании агрессивного и дезинформирующего контента, преследовании неугодных СМИ, аресте и ликвидации журналистов, "закрытии" блогеров и так далее.