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1 июня, 21:04

Раскрыто число солдат ВСУ, обученных странами НАТО с начала спецоперации

"Военная мысль": Страны НАТО с начала СВО обучили свыше 25 тысяч военных ВСУ

С начала проведения специальной военной операции на Украине страны НАТО обучили свыше 25 тысяч солдат ВСУ. При этом, к августу 2023 года это число превысит 100 тысяч человек. Об этом пишет издаваемый Минобороны журнал "Военная мысль".

"Всего с начала СВО в странах НАТО уже обучено более 25 тысяч украинских военнослужащих. И масштабы подготовки только наращиваются — к августу текущего года общее количество прошедших обучение за рубежом солдат и офицеров ВСУ превысит 100 тысяч человек", — уточняют авторы материала.

По их данным, альянс также поддерживает Украину по линии разведки и информационно-психологического обеспечения. Речь идёт о сборе и распространении информации в Интернете, создании агрессивного и дезинформирующего контента, преследовании неугодных СМИ, аресте и ликвидации журналистов, "закрытии" блогеров и так далее.

Британия собралась помочь Украине в создании новых ВВС

Британия собралась помочь Украине в создании новых ВВС

Ранее премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что порядка 15 тысяч украинских военнослужащих прошли обучение в Великобритании.

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Flickr / Ministryofdefenceua

Анатолий Симоненко
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