На Украине заявили о завершении обучения 15 тысяч солдат в Великобритании

Премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что порядка 15 тысяч украинских военнослужащих прошли обучение в Великобритании. Об этом он написал в телеграм-канале.

"В Великобритании уже прошли подготовку около 15 тысяч украинских военных", — указал премьер, поблагодарив Лондон за начало операции "Интерфлекс" по обучению солдат Украины с участием девяти стран-партнёров.