На Украине заявили о завершении обучения 15 тысяч солдат в Великобритании
Премьер Шмыгаль: Около 15 тысяч украинских военных прошли обучение в Британии
Премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что порядка 15 тысяч украинских военнослужащих прошли обучение в Великобритании. Об этом он написал в телеграм-канале.
"В Великобритании уже прошли подготовку около 15 тысяч украинских военных", — указал премьер, поблагодарив Лондон за начало операции "Интерфлекс" по обучению солдат Украины с участием девяти стран-партнёров.
Вместе с главой британского Минобороны были определены шаги, необходимые для контрнаступления и дальнейшего укрепления обороноспособности Украины, добавил Шмыгаль. При этом он добавил, что обучение начала очередная группа военных.
Ранее Лайф писал о том, что обучение украинских военнослужащих использованию немецких танков Leopard 2 в Германии было завершено. Во время финальной стадии они отработали атаку и отступление в условиях боевой стрельбы с использованием танков.
T.me / Zelenskiy / Official