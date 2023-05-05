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5 мая, 20:58

На Украине заявили о завершении обучения 15 тысяч солдат в Великобритании

Премьер Шмыгаль: Около 15 тысяч украинских военных прошли обучение в Британии

Премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что порядка 15 тысяч украинских военнослужащих прошли обучение в Великобритании. Об этом он написал в телеграм-канале.

"В Великобритании уже прошли подготовку около 15 тысяч украинских военных", указал премьер, поблагодарив Лондон за начало операции "Интерфлекс" по обучению солдат Украины с участием девяти стран-партнёров.

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Вместе с главой британского Минобороны были определены шаги, необходимые для контрнаступления и дальнейшего укрепления обороноспособности Украины, добавил Шмыгаль. При этом он добавил, что обучение начала очередная группа военных.

Ранее Лайф писал о том, что обучение украинских военнослужащих использованию немецких танков Leopard 2 в Германии было завершено. Во время финальной стадии они отработали атаку и отступление в условиях боевой стрельбы с использованием танков.

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T.me / Zelenskiy / Official

Юлия Коновалова
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