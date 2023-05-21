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21 мая, 08:16

Британия собралась помочь Украине в создании новых ВВС

Сунак: Великобритания начнёт обучение украинских пилотов этим летом

Великобритания этим летом начнёт обучать украинских пилотов, чтобы внести вклад в создание новых ВВС Незалежной. Об этом британский премьер-министр Риши Сунак заявил журналистам на пресс-конференции на полях саммита "Большой семёрки".

"Мы поддерживаем Украину в создании военно-воздушных сил, необходимых ей в будущем, Великобритания начнёт обучение украинских пилотов этим летом", — сказал он.

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Ранее Лайф сообщал, что США с союзниками выразили готовность передать Украине истребители F-16. Сроки поставок пока не известны и будут определены в ближайшие месяцы. Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк подтвердил информацию, отметив, что Запад действительно уже принял решение по этому вопросу. По его словам, осталось лишь уладить вопрос логистики.

Обложка ©

Getty Images / Leon Neal

Николь Вербер
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