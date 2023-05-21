Британия собралась помочь Украине в создании новых ВВС

Великобритания этим летом начнёт обучать украинских пилотов, чтобы внести вклад в создание новых ВВС Незалежной. Об этом британский премьер-министр Риши Сунак заявил журналистам на пресс-конференции на полях саммита "Большой семёрки".

"Мы поддерживаем Украину в создании военно-воздушных сил, необходимых ей в будущем, Великобритания начнёт обучение украинских пилотов этим летом", — сказал он.

Зеленский встретился с Сунаком в Японии, и опять не обошлось без обнимашек

Ранее Лайф сообщал, что США с союзниками выразили готовность передать Украине истребители F-16. Сроки поставок пока не известны и будут определены в ближайшие месяцы. Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк подтвердил информацию, отметив, что Запад действительно уже принял решение по этому вопросу. По его словам, осталось лишь уладить вопрос логистики.