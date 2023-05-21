Британия собралась помочь Украине в создании новых ВВС
Сунак: Великобритания начнёт обучение украинских пилотов этим летом
Великобритания этим летом начнёт обучать украинских пилотов, чтобы внести вклад в создание новых ВВС Незалежной. Об этом британский премьер-министр Риши Сунак заявил журналистам на пресс-конференции на полях саммита "Большой семёрки".
"Мы поддерживаем Украину в создании военно-воздушных сил, необходимых ей в будущем, Великобритания начнёт обучение украинских пилотов этим летом", — сказал он.
Ранее Лайф сообщал, что США с союзниками выразили готовность передать Украине истребители F-16. Сроки поставок пока не известны и будут определены в ближайшие месяцы. Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк подтвердил информацию, отметив, что Запад действительно уже принял решение по этому вопросу. По его словам, осталось лишь уладить вопрос логистики.
Getty Images / Leon Neal