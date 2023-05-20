В Белом доме в ближайшие месяцы назовут даты передачи Киеву F-16

Сроки, в которые Украине будут переданы самолёты F-16, будут определены в ближайшие месяцы. Об этом на брифинге для журналистов заявил советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан.

Конкретные даты будут озвучены по мере того, как будет проходить обучение украинских пилотов на F-16. Когда картина станет ясна, США и союзники сообщат, кто и в каких количествах поставит Киеву данные истребители.

Вместе с этим он подчеркнул, что истребители F-16 не входят в список техники, которая должны быть передана Киеву в первую очередь для подготовки к контрнаступлению. Однако после того, как "Запад поставил Киеву всё, что обещал, пришло время посмотреть, что ещё нужно Украине", добавил Салливан.