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20 мая, 10:46

В Киеве заверили, что решение о передаче Украине F-16 уже принято

Подоляк: Запад уже принял решение передать Украине истребители F-16

Решение о передаче истребителей F-16 Киеву уже принято властями западных стран, осталось уладить вопрос логистики. Об этом заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.

"Я хочу, чтобы вы поняли это – страны приняли решение. Они уже осознают, что нам передадут всё это оружие, включая F-16. Сейчас решаются вопросы, как это логистически запустить", — заявил он в интервью.

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Ранее замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил о том, что Россия учтёт намерение западных стран передать Киеву истребители F-16.

Обложка ©

Shutterstock

Илья Суриков
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