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20 мая, 09:57

"Лестница эскалации": В МИД прокомментировали намерение Запада передать Украине истребители F-16

Грушко: Россия учтёт намерения Запада передать Украине истребители F-16

Россия учтёт намерение западных стран передать Киеву истребители F-16. Об этом заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко. По его мнению, Запад продолжает двигаться по пути эскалации конфликта на Украине.

"Идёт движение по так называемой лестнице эскалации. И мы видим, что страны Запада пока придерживаются эскалационного сценария. Он сопряжён с колоссальными рисками для них самих. В любом случае это будет учитываться во всех наших планах", — сказал он ТАСС на полях XXXI Ассамблеи Совета по внешней и оборонной политике (СВОП).

Грушко добавил, что у России есть все нужные средства для того, чтобы поставленные цели были достигнуты.

Белый дом заявил о неприемлемости применения Киевом F-16 для атак на Россию

Белый дом заявил о неприемлемости применения Киевом F-16 для атак на Россию

Ранее Лайф писал о том, что США и союзники в ближайшие месяцы определят сроки передачи Киеву F-16. Конкретные даты будут называться по мере прохождения обучения украинскими пилотами.

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Shutterstock

Илья Суриков
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