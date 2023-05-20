"Лестница эскалации": В МИД прокомментировали намерение Запада передать Украине истребители F-16

Россия учтёт намерение западных стран передать Киеву истребители F-16. Об этом заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко. По его мнению, Запад продолжает двигаться по пути эскалации конфликта на Украине.

"Идёт движение по так называемой лестнице эскалации. И мы видим, что страны Запада пока придерживаются эскалационного сценария. Он сопряжён с колоссальными рисками для них самих. В любом случае это будет учитываться во всех наших планах", — сказал он ТАСС на полях XXXI Ассамблеи Совета по внешней и оборонной политике (СВОП).

Грушко добавил, что у России есть все нужные средства для того, чтобы поставленные цели были достигнуты.